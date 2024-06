Madagascar: Taekwondo WT - La fédération lance la série de stages à Analamanga

Une cinquantaine de taekwondoïstes titulaires de ceinture bleue, 6e keup et plus, venant des quinze clubs d'Analamanga, participent au stage technique qui se déroule au centre de formation à Analamahitsy depuis hier et prendra fin cet après-midi. Ce stage de recyclage est animé par le directeur technique national Dimbiheriniaina Pharlin.

« Ce stage inaugural organisé par la fédération est dédié aux pratiquants d'Analamanga. D'autres, venant des ligues de la Haute-Matsiatra et de Vakinankaratra, ont tout de même fait le déplacement pour en bénéficier. Nous travaillons pour le moment les techniques de base et nous approfondirons ultérieurement », souligne le DTN Dimby Pharlin. « Le stage va être décentralisé dans d'autres régions. Ce sera au tour de Fianarantsoa en juillet, de Toamasina en août et de Mahajanga en octobre. Celui-ci entre surtout dans le cadre de la préparation au championnat de Madagascar à Mahajanga en décembre », a ajouté le technicien.

Des examens de passage de grade fédéral et mondial kukkiwon, prévus dimanche au même site, clôtureront les deux jours de stage. La nouvelle équipe de la Fédération Malgache de Taekwondo, présidée par Franck Tiana Rakotomanana, élue à la mi-avril, a été reçue par l'ambassadrice de la Corée du Sud, Park Ji Hyun, jeudi. C'était une occasion pour les deux parties de discuter de la collaboration dans le cadre du développement de la discipline à Madagascar.