Madagascar: Transport aérien - Emirates ouvre la ligne Madagascar-Dubaï en septembre

La compagnie aérienne Emirates effectuera quatre vols hebdomadaires reliant Antananarivo et Dubaï à partir de septembre. Une bonne nouvelle pour la desserte aérienne et le secteur touristique.

L'arrivée de la compagnie aérienne Emirates vient d'être annoncée hier lors d'une cérémonie en grande pompe au ministère des Transports à Anosy. Elle opérera, à partir du mois de septembre, trois vols hebdomadaires vers la Grande île, en partant des Seychelles. Dans un communiqué, la compagnie émiratie annonce que ces vols quadrihebdomadaires entre Dubaï et Antananarivo « offriront plus de choix et de connectivité aux voyageurs, favorisant les voyages d'affaires vers le pays ». Un coup de pouce pour le secteur touristique et la promotion de la destination Madagascar.

Selon Valery Ramonjavelo, ministre des Transports, l'arrivée d'Emirates ouvre de nouvelles perspectives au tourisme, mais aussi à une nouvelle clientèle venant de Dubaï. Cela est, selon lui, le fruit de l'ouverture de la coopération avec les Émirats Arabes Unis. « Notre accord avec les Émirats Arabes Unis ouvre la voie à cette nouvelle liaison entre Antananarivo et Dubaï. Il représente une avancée significative pour le développement du tourisme et du commerce entre nos deux pays. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre entre la Grande Île et le reste du monde, hub qu'est Dubaï », a-t-il fait savoir hier à Anosy.

Intérêt

Cette nouvelle ligne entre Dubaï et Tana sera desservie par un Boeing 777-300ER, avec huit suites en première classe, 42 suites en classe affaires et 310 sièges en classe économique. Les vols peuvent déjà être réservés sur le site de la compagnie, qui propose, en septembre, des vols en classe économique à partir d'un million cinq cent quatre-vingt-quatorze mille ariary.

Emirates dessert plus de 140 villes dans le monde, réparties sur six continents, depuis son hub de Dubaï. «Madagascar est aujourd'hui une destination attrayante, comme en témoigne l'intérêt croissant des médias internationaux. Cet engouement a suscité l'intérêt des compagnies aériennes pour la Grande île, qui ont toutes augmenté la fréquence de leurs vols vers le pays.

Avec l'arrivée d'Emirates et ses quatre dessertes hebdomadaires, ce seront plus de 70 000 sièges supplémentaires par an», a déclaré le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto. Toutefois, le pays devra intensifier ses efforts en matière de capacité d'accueil et d'infrastructures hôtelières de haut standing. La clientèle de Dubaï est réputée pour être l'une des plus exigeantes au monde, composée d'hommes d'affaires et de touristes haut de gamme.