Madagascar: Antsiranana - Quand les élèves prônent l'honnêteté et l'intégrité

Les élèves des établissements scolaires de la ville d'Antsiranana n'ont pas manqué de célébrer la journée des réseaux de l'honnêteté et de l'intégrité (RHI) mercredi dernier. L'événement a été marqué par des rencontres culturelles.

Tout a débuté par l'organisation d'un carnaval réunissant les étudiants membres des réseaux provenant des seize lycées et universités publics et privés d'Antsiranana. La marche a pris son départ au bureau de la branche territoriale du Bianco à Soafeno pour aboutir à la Maison de la communication et de la culture Banja à Ambohimitsinjo. Tout au long du trajet, les participants ont arboré fièrement des banderoles et des affiches portant des messages dénonçant la corruption.

Ensuite, «Banja» a abrité des manifestations culturelles exceptionnelles organisées par les élèves. C'était pour eux une manière de démontrer leur engagement dans la lutte contre la corruption et de promouvoir la culture de l'honnêteté et de l'intégrité. Sous le thème inspirant «Jeune honnête et intègre : garant de l'avenir et acteur de la lutte contre la corruption», les activités de la journée ont gravité autour de cette noble cause.

Cependant, le concours de slam a été le clou de cet événement, mettant en avant le thème «Les jeunes engagés dans la lutte contre la corruption et les détournements d'argent et de biens publics». Les participants ont brillamment démontré leur talent et leur engagement en utilisant leurs mots et leur créativité pour combattre ce fléau devant un public captivé.

Pendant le concours, Luciana Mosesy Ndrambavimanjakarivo, étudiante en deuxième année à la faculté de droit, de l'économie, de gestion et sciences politiques d'Antsiranana, a décroché la première place dans la catégorie A (université, langue française). De son côté, Mandrindra Tsara Rakotoarivony s'est illustrée en remportant le premier prix dans la catégorie B (lycée et collège, langue malgache). Mandrindra est élève en classe de terminale au lycée catholique Md Josefa à Antsiranana. Ces deux jeunes talents auront l'opportunité de représenter leur région lors d'une compétition nationale prévue à Antananarivo en juillet 2024.

Luciana a transmis un message fort : le détournement de biens publics est un combat à mener, une guerre à gagner. Elle souligne l'importance de mettre en place un suivi rigoureux de la dépense publique et de rendre publique l'utilisation des fonds. Elle insiste sur le fait que c'est ensemble que nous pouvons lutter efficacement contre le détournement. Luciana proteste catégoriquement contre la pratique du détournement des deniers publics et exhorte chacun à assumer ses responsabilités dans cette lutte.

Présents lors de cette célébration, les parents ont pleinement pris conscience de l'importance de l'engagement des jeunes dans la lutte contre la corruption. Ils ont soutenu, assisté et encouragé les jeunes à travers leurs discours inspirants, cherchant ainsi à les guider par l'exemple. Leurs paroles ont été non seulement un encouragement pour les jeunes présents, mais également un appel à l'action pour toutes les générations, les invitant à se lever avec détermination pour défendre ces valeurs fondamentales.

Conscients que les jeunes d'aujourd'hui deviendront les leaders de demain, les techniciens du Bianco à Antsiranana ont souligné les efforts déployés par leur organisation pour travailler avec les jeunes.