Madagascar: Exposition pédagogique - Un soutien pour les candidats au baccalaur zéat

Les examens du baccalauréat approchent. Ils auront lieu du 22 juillet au 1er août pour la session 2024.

À un mois de l'examen, les candidats redoublent d'efforts, mettant en oeuvre tous les moyens nécessaires pour garantir leur réussite, que ce soit à travers les cours, les révisions, et bien plus encore. Pour les accompagner dans cette étape, la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) a mis en place une initiative bienvenue : les journées portes ouvertes baptisées «exposition pédagogique». Cette manifestation, prévue du lundi 10 juin au samedi 15 juin 2024, de 8 heures à 17 heures, se tiendra au Parvis Analakely, offrant ainsi un espace propice à l'échange, à l'apprentissage et au partage des connaissances pour tous les aspirants à la réussite.

Une source proche de la CUA a confirmé que cette initiative vise à rehausser le taux de réussite à l'examen du baccalauréat. Sur place, une abondance de sujets types accompagnés de corrections sera mise à disposition des élèves de la terminale. En complément, des enseignants chevronnés dans les disciplines fondamentales se rendront à Analakely pour partager leur expertise avec les candidats à l'examen du baccalauréat, offrant notamment des séances interactives de questions-réponses. Les matières littéraires et scientifiques seront à l'honneur lors de ces journées de portes ouvertes, offrant ainsi une opportunité enrichissante de préparation pour tous les aspirants au succès.

«Selon l'organisation établie, les journées du lundi, mardi et mercredi seront réservées aux terminales des lycées publics, tandis que les journées de jeudi, vendredi et samedi seront dédiées aux élèves issus des écoles privées», a déclaré la CUA. L'inscription à cette exposition pédagogique se fera exclusivement en ligne. La CUA a précisé que les établissements intéressés devront se rendre auprès des Zones d'Animation Pédagogique (ZAP) pour obtenir de plus amples informations ainsi que le lien de téléchargement, car les sujets types seront disponibles sur cette plateforme.

Cet événement est une collaboration entre la commune urbaine d'Antananarivo et la circonscription scolaire (Cisco) d'Antananarivo Ville.