Madagascar: Dubaï-Antananarivo - Quatre vols hebdomadaires à compter de 03 septembre 2024

La compagnie aérienne Emirates va assurer la liaison entre Dubaï et Antananarivo en transitant aux Seychelles.

Elle va ainsi opérer quatre vols hebdomadaires à compter du 03 septembre 2024, soit tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Cette nouvelle liaison aérienne d'Emirates offrira une connectivité de Madagascar avec plus de 140 destinations. Ce qui permettra de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par le ministère du Tourisme d'attirer un million de voyageurs internationaux en 2028 par le biais de la diversification des marchés émetteurs cibles.

Le développement des échanges commerciaux n'est pas en reste. En effet, outre le lancement des vols passagers, la branche cargo de la compagnie Emirates Skycargo, dispose de 22 tonnes de capacité de fret en soute au départ et à destination d'Antananarivo chaque semaine. Ce qui permettra de développer les exportations de la Grande île vers des marchés clés tels que les Emirats Arabes Unis, la Chine, l'Indonésie et la France ainsi que les Etats-Unis grâce au hub ultramoderne de Dubaï de la compagnie.

Impact positif

« Cette nouvelle liaison aérienne représente une avancée significative pour le développement du tourisme et du commerce entre les deux pays tout en créant une nouvelle porte entre Madagascar et le reste du monde », a évoqué le ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo. Il est à noter que Emirates Skycargo transportera entre autres, des fruits et légumes frais, de la vanille et des produits miniers de manière rapide et fiable grâce au portefeuille de produits spécialisés multi-verticaux de la compagnie aérienne.

En revenant sur le transport de passagers, la ligne aérienne entre Dubaï et Antananarivo sera desservie par le Boeing 777-300ER comportant 8 suites en Première Classe, 42 suites en Classe Affaires et 310 sièges en Classe Économique. Les réservations en ligne ou via des agences de voyage peuvent se faire dès maintenant, a-t-on appris. « Nous sommes convaincus que ce nouveau service aura un impact positif sur la connectivité de Madagascar en offrant davantage d'opportunités de découvrir ce joyau caché tout en ouvrant de nouvelles opportunités d'affaires internationales », a fait savoir Adnan Kazim, vice-président et directeur commercial d'Emirates.