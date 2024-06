Madagascar: Rallye Motul - 5e édition - Un chaud week-end en perspective

La nouvelle saison du championnat de Madagascar des rallyes débute ce week-end avec le Rallye Motul. Au total, 34 équipages vont s'affronter entre la RN2 et la RN4.

Avec 34 équipages prêts à en découdre, le Rallye Motul cinquième édition sera le théâtre d'un début de saison palpitant pour les passionnés de rallye à Madagascar. Cette première manche s'annonce très passionnante avec une compétition intense entre des pilotes talentueux et des voitures de rallye performantes. Avec dix épreuves spéciales, dont six se dérouleront ce jour, les pilotes et leurs copilotes devront faire preuve d'endurance et d'habileté pour naviguer sur la distance totale de 122,9 km.

Les différentes étapes, réparties entre la RN2 et la RN4, mettront à l'épreuve la cohésion des équipages et la fiabilité de leurs véhicules. Avec des routes déjà connues des éditions précédentes et quelques nouveautés, les pilotes devront faire preuve d'une grande maîtrise et d'une stratégie affûtée pour se distinguer. La présence de champions en titre, Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala, au volant de la Subaru M12 et d'autres concurrents ambitieux promet un spectacle de haut niveau.

En effet, cette saison sera marquée par le retour des jumeaux Mika et Faniry Rasoamaromaka. Leur retour au pays, après avoir brillé dans le Clio Trophy en France, montre leur détermination à exceller aussi bien sur la scène internationale que nationale. Ils vont participer aux cinq manches, démontrant leur désir de se mesurer aux meilleurs pilotes locaux.

« Notre premier objectif c'est de donner un maximum de spectacle au public et d'être à l'arrivée de toutes les manches, notamment sur le podium. Nous avons hâte de commencer la saison car le plateau de voiture de cette année est bien garni », a noté Faniry qui sera copiloté par Mahents. Pour son jumeau Mika à bord d'une nouvelle Mitsubishi Evo 10, fraîchement préparée, l'objectif est de remporter un deuxième titre national. Leur difficulté à obtenir le titre national la saison dernière, en raison d'une absence à la première manche, ne fait qu'augmenter leur motivation pour cette nouvelle saison.

Hier, l'ambiance a été au rendez-vous à Ankorondrano à l'occasion de la visite technique et de parade autour du Marais Masay. Des démonstrations de karting, de voitures radiocommandées et de rallye virtuel sur simulateur ont offert un avant-goût aux spectateurs.

Les parcours :

Samedi 8 juin :

-(ES1): Sambaina-Xt Mantasoa Lodge (12,7 km)

-(ES2): Xt Mantasoa Lodge-Ambalamadinika (8,2 km)

-(ES3): Talata Morokoay-Ambohinaorina (15,15 km)

-(ES4): Ambohinaorina-Talata Morokoay (15,15 km)

-(ES5): Ambalamadinika-Ambatomanga (8,2 km)

-(ES6): Ambatomanga-Sambaina (12,7 km)

Dimanche 9 juin :

-(ES7): Xt Andranovaky 1-Ambohimasina (12,7 km)

-(ES8): Ambohimasina 1-Xt Andranovaky (12,7 km)

-(ES9): Xt Andranovaky 1-Ambohimasina (12,7 km) 12:43

-(ES10): Ambohimasina 1-Xt Andranovaky (12,7 km)