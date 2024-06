Madagascar: Exposition - Deux artistes malgaches envoient leurs oeuvres à Dubaï

Du 11 au 29 juin, Madagascar sera représenté par les oeuvres des artistes Clipse Teean et Arilala Ophélia Ralamboson à l'exposition "A Voyage in Depth Ocean" à Dubaï.

Dans le cadre de l'exposition «A Voyage in Depth Ocean», qui se tiendra à Dubaï du 11 au 29 juin, deux artistes malgaches, Mbolatiana Raoilison, connue sous le nom de Clipse Teean, et Arilala Ophélia Ralamboson, enverront leurs oeuvres pour cet événement prestigieux. Cette exposition célèbre la beauté, la richesse écologique et l'importance culturelle de l'océan Indien, mettant en avant les créations de huit artistes de la région. Clipse Teean présentera trois oeuvres intitulées "Bluetiful", "Destiny" et "Spoilution", tandis qu'Arilala Ophélia Ralamboson exposera "Tapimaso", "Takalo" et "Mbola hamelana?".

Leurs oeuvres abordent la condition des océans, leur dégradation et leur richesse, invitant à une réflexion profonde sur la situation actuelle et future des océans. «Nos oeuvres seront exposées à Dubaï, mais nous resterons à Madagascar jusque-là, car le voyage des artistes n'est pas inclus dans ce projet. Nous avons déjà envoyé nos créations pour assurer la présence artistique malgache à l'exposition. Nous avons répondu à un appel à candidatures lancé par l'Alliance Française à Dubaï et la galerie Zeearts, organisatrices de l'événement, et avons été sélectionnées en envoyant des photos et des détails de nos oeuvres», explique Arilala Ophélia Ralamboson. Elle ajoute : «Je vais exposer 'Tapimaso', 'Takalo' et 'Mbola Hamelana?', en utilisant des techniques de dessin, de pyrogravure et de collage sur tissu.»

Voyage de découverte

À travers un large éventail d'expressions artistiques, cette exposition invite les visiteurs à un voyage de découverte, de connexion et de contemplation. Des rivages vierges aux profondeurs des vastes eaux, les artistes des îles de l'océan Indien offrent une réflexion poignante sur les défis auxquels l'océan Indien est confronté et sur la nécessité d'une action collective pour sa préservation. Clipse Teean, artiste pluridisciplinaire, s'exprime à travers divers médiums, notamment les arts plastiques, le design et le graffiti. Diplômée en urbanisme de l'université d'Antananarivo en 2006, elle explore le monde de l'art en autodidacte depuis 2020, enrichissant sa pratique grâce à des formations et des rencontres avec des artistes locaux et internationaux.

De son côté, Arilala Ophélia Ralamboson, vice-lauréate du prix Paritana en 2023, s'intéresse particulièrement à l'image, notamment à travers la photographie et l'expérimentation d'autres formes plastiques telles que la peinture, le modelage et l'installation.