Ile Maurice: Emblem Of Hope cause la surprise

Quelle arrivée ! La sixième épreuve a été témoin d'une belle joute au poteau, peut-être même la plus belle arrivée de la saison. Offert à l'ouverture autour de Rs 3 200, Emblem Of Hope a surpris plus d'un.

Cartel Boss a fait une belle course, mais ses adversaires ont pris le dessus sur la fin. On l'a notamment vu verser "in and out", offrant la possibilité à Emblem Of Hope de l'emporter. Desert Boy n'a pas été en mesure de faire sentir sa présence à ce niveau. Sans doute a-t-il trouvé la compétition trop rude. Colour My Fate a été quelque peu malchanceux sur la fin.

Ce Emblem Of Hope, on le disait, est plein de problèmes. Et c'était vrai. Il boite ou tousse souvent après ses courses. Il a été, du reste, infiltré pour l'occasion. Emblem Of Hope a mis la meilleure accélération pour l'emporter in extremis devant Cartel Boss et Winter Chill. Oui, vous avez bien lu, Winter Chill...

Dominic Zaki a fait mouche dans la 4e épreuve. Arnhem Land était tout simplement le meilleur du lot. Pas prêt à 100%, il n'a fait qu'une bouchée d'un champ pas à la hauteur. Nawaz Rawat nous a, lui aussi, offert une petite surprise grâce à Trojan Quest dans la 3e épreuve. October Sun et Vartacus ont mal pris cette course.

Le clan Mahadia a réalisé le doublé grâce à Super Excited et Captain Catman. Le premier nommé a confirmé sa supériorité dans la 2e épreuve. Captain Catman a étrillé ses rivaux malgré des circonstances peu en sa faveur. Captain Catman était au-dessus du lot dans la 5e épreuve. L'occasion a été donnée à Sailesh Ramdin de se faire valoir.

Bella Fiorino a réalisé le bout en bout dans la 7e course. Autant cette course était difficile à analyser avant le départ, le cheval de Yannick Perdrau l'a fait assez facilement. Praveen Nagadoo a réalisé le doublé. Il a brillé avec Tomorrow's Vision dans la première épreuve. Ce dernier a eu le loisir de diriger le groupe avant de résister jusqu'au bout. À noter que Christmas Icecream a encore été retiré pour être sorti des stalles avant le départ officiel.

Power Tower a gagné dans la dernière épreuve. Il a suivi le nouveau Sky God de près avant de l'ajuster en pleine piste.