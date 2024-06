Algérie: Journée nationale de l'Artiste - Les wilayas de l'Ouest célèbrent l'événement

ORAN — Les wilayas de l'Ouest du pays ont célébré, samedi, la Journée nationale de l'Artiste, coïncidant avec le 8 juin de chaque année, en rendant hommage à des figures artistiques de la région et en mettant en oeuvre des programmes festifs riches et variés.

A cette occasion, coïncidant avec l'assassinat, à Tiaret le 8 juin 1958, de l'artiste Ali Mâachi par le colonialisme français, la wilaya d'Oran a programmé une série d'activités.

Ainsi, le Musée national public " Ahmed Zabana" a abrité une exposition de l'artiste-peintre Othmane Mersali, à la faveur de laquelle le public a été convié à admirer les oeuvres de cet artiste.

De son côté, le Musée des arts modernes (MAMO), situé au centre-ville de la capitale de l'Ouest, a abrité une autre manifestation dédiée à l'art pictural, à laquelle ont pris part 18 artistes plasticiens, amateurs et professionnels, dont Belmir Nadjat, Bensâadi Fayçal, Bouziri Mokhtar, Hamou Nadia et Talbi Youcef.

Les arts lyriques ont été également au rendez-vous, à la faveur d'un après-midi musical organisé à l'initiative de l'Office national de la culture et de l'information, dont l'animation a été assurée par les chanteurs Mâati El Hadj, Houria Hadjadj et Djahida, et l'orchestre dirigé par le maestro Bouziane Bousrima.

%

A Tiaret, ville natale de Ali Mâachi, la journée a été marquées par une minute de recueillement observée à la mémoire du chahid et de son compagnon Mohamed Djehlane à la place publique de la ville et au pied de l'arbre où avait été suspendu le cadavre de l'artiste-martyr, après avoir été sauvagement exécuté par la soldatesque coloniale.

La famille du chahid Ali Mâachi et des figures artistiques connues de la wilaya ont été honorés à cette occasion, qui a également donné lieu à des activités artistiques abritées par l'annexe de la Bibliothèque nationale "Jacques Berque", sise à Frenda, ainsi qu'à la projection d'un documentaire sur l'artiste et la présentation d'une conférence animée par l'historien Ammar Belkhodja, dans laquelle le parcours militant de l'auteur de la célèbre chanson patriotique " Ya Nass a Mahou Hobbi El Akbar", été mis en exergue.

A Tlemcen, le hall "Abdelhalim Hemch" de la Maison de la culture "Abdelkader Alloula" a abrité une exposition d'arts plastiques à laquelle ont pris part les artistes-peintres Amar El Habib et Benazouz Noureddine, ainsi qu'un documentaire réalisé par Djaoudet Kessouma, intitulé "Khedda: le symbole et l'olivier" consacré à l'une des figures de proue des arts plastiques en Algérie qu'était Mohamed Khedda.

La même ambiance a été observée dans la wilaya de Nâama où une exposition d'arts plastiques compilant des toiles réalisées par Noureddine Hassas et Hammouda Bendjerrad a été inaugurée au niveau de la Maison de la culture "Ahmed Chami", qui a également abrité une autre exposition constituée d'articles de presse et de photographies du martyr Ali Mâachi.

A cette occasion, au cours de laquelle des artistes et des poètes de la région ont été honorés, un hommage particulier a été rendu au peuple palestinien, qui fait face, depuis plus de 8 mois, à l'agression barbare de l'occupant sioniste, par les organisateurs qui ont programmé des chants et des poèmes à la gloire de ce peuple frère.

Dans la wilaya de Tissemsilt, le programme élaboré par les autorités locales a été marqué par une activité musicale animée par l'association "Awtar Ziriab " organisée à cette occasion, au cours de laquelle le poète du "Chiir El Melhoun", Kacem Chikhaoui a été honoré, lors d'une cérémonie supervisée par des responsables locaux, qui a été également marquée par l'octroi de la carte de l'artiste et des diplômes d'honneur à des artistes locaux.

A El Bayadh, des artistes ayant marqué la scène artistiques de cette wilaya ont été honorés par la direction de la Culture, à l'instar du comédien et dramaturge Ahmed-Hicham Kandi, des écrivains El Hachemi Nadji et Rahali Bechri, des poètes Bousmaha Cheikh, Bouarfa Abdelkader, Cheikh Djellouli Slimane, ainsi que Salim Benyesser.

Une exposition d'oeuvres artistiques comprenant plus de 100 tableaux, réalisés par les élèves du Club des arts plastiques organisée à la Maison de la culture "Mohamed Belkheir" a figuré au programme mis sur pied dans cette collectivité locale des Hauts-plateau, à l'occasion de cette journée, qui a également donné lieu à diverses autres activités culturelles et artistiques, signale-t-on.

La même ambiance a également été observée dans la wilaya de Relizane où les artistes de la région et des enfants lauréats du concours national "Les cadets de la culture" ont été honorés dans le cadre de cette journée commémorative, marquée aussi par l'organisation d'une série d'activités musicales ayant eu pour théâtre la Maison de la culture "Mohamed Issiakhem".

A Saïda, 20 artistes et hommes de lettres, dont des comédiens de théâtre et de cinéma, ont été honorés à cette occasion où la musique a été également à l'honneur.