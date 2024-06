Ile Maurice: Portes et passeports électroniques pour faciliter les déplacements des voyageurs

Le gouvernement vise à atteindre son objectif d'accueillir 1,4 million de touristes et de générer des revenus de Rs 100 milliards provenant des activités touristiques. Dans ce cadre, le budget de promotion et de marketing de destination de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) passe de Rs 500 millions à Rs 600 millions, ce qui représente une hausse de 20 %.

Le montant du programme de remboursement des Petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre de leur participation aux foires internationales passe à Rs 275 000, et la subvention accordée aux PME pour les projets entrepris par les associations de petits hôtels passe à Rs 800 000. La Tourism Authority s'engagera pour sa part dans le processus d'accréditation du village de Bel-Ombre auprès du Global Sustainable Tourism Council, qui devra être achevé en décembre 2025.

Par ailleurs, la période de validité du Tourist Accommodation Certificate sera alignée sur celle de la Tourist Enterprise Licence, soit une durée maximale d'un an à partir de la date de délivrance. Afin de faciliter les déplacements des passagers, le gouvernement se focalisera sur la mise en oeuvre prioritaire du système de portes électroniques (e-Gate) à l'aéroport et des passeports électroniques (e-Passport). La construction de jetées à Trou-d'Eau-Douce et Rivière-Noire est également au programme.

«Les mesures sont dans l'ensemble une réponse particulièrement positive à nos représentations pré-budgétaires et le ministre des Finances a très bien compris les enjeux du moment», estime Jocelyn Kwok, Chief Executive Officer de l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice. «L'augmentation du budget de promotion de la MTPA est bienvenue dans un contexte de la roupie affaiblie. Avec les vents favorables actuels soufflant sur la destination, il convient de ne pas se laisser endormir face à une concurrence agressive. Nous notons aussi le soutien accru apporté aux petits opérateurs, maillon essentiel de notre tourisme très diversifié, éparpillé sur tout le territoire (...) La mise en place d'un Climate and Sustainability Fund, sous gestion conjointe du public et du privé, est une belle idée. Son financement, principalement à travers une Corporate Climate Responsibility levy, équivalent à 2 % des profits des compagnies affichant au moins Rs 50 millions de chiffre d'affaires, devra être efficient, avec des retours forts également attendus.»