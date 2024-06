Ile Maurice: Yogida Sawmynaden s'oppose à la plainte amendée de Rs 50 millions de Simla Kistnen

La plainte en réclamation de Rs 50 M de dommages à Yogida Sawminaden logée par la veuve de Soopramanien Kistnen dans l'affaire de «constituency clerk» fictif a été appelée jeudi devant la Masters' Court. Les amendements réclamés font l'objet d'objections de la défense.

L'avoué de Simla Kistnen, Me Pazhany Rangasamy, avait déposé une motion pour apporter des amendements à sa plainte initiale depuis le 15 mai. Lors du procès contre l'ex-ministre Yogida Sawmynaden en cour intermédiaire, la veuve de Soopramanien Kistnen avait été accusée d'avoir fourni des informations erronées dans son affidavit. L'avocat de Yogida Sawmynaden, Me Preetam Lallah, a objecté à cette démarche jeudi, argumentant que ces amendements surviennent à un stade tardif et constituent une rétractation d'aveux et un abus des procédures de la cour. La motion sera débattue le 11 septembre.

Simla Kistnen maintient qu'elle n'a jamais travaillé comme constituency clerk de Yogida Sawmynaden. C'est pendant la période du Covid-19, lorsqu'elle a effectué des démarches pour obtenir le Self Employment Assistance Scheme de la MRA, qu'elle a appris qu'elle n'était pas éligible car elle percevait déjà un salaire de constituency clerk.

La défense de l'ex-ministre orange avait évoqué des contradictions dans son affidavit sur le moment où elle a appris qu'elle était employée comme constituency clerk. Dans sa plainte amendée, elle précise que quand sa demande à la MRA a été rejetée, après des recherches plus approfondies, c'est là qu'elle a découvert qu'elle était employée comme constituency clerk alors que cela n'avait jamais été le cas.

L'avoué de Yogida Sawmynaden a soumis six objections pour contester cette démarche, affirmant, entre autres, que ces amendements constituent une rétractation d'aveux, sont de mauvaise foi et un abus des procédures de la cour. Il évoque aussi le caractère tardif de ces amendements alors que la défense a déjà communiqué sa liste de témoins et les documents sur lesquels elle compte s'appuyer. Me Rangasamy a informé la cour que «la loi l'autorise à apporter des amendements à n'importe quel stade de la procédure».

Commentant le jugement accordant le bénéfice du doute à Yogida Sawminaden, Me Rangasamy souligne qu'après «ma lecture du jugement de la magistrate Anusha Rawoah, je comprends qu'il est légal que quiconque puisse demander à un employeur de verser le salaire de son épouse qui travaille dur et contribue à la pension nationale sans son consentement et autorisation. Bef travay souval manze»

L'avoué de Simla Kistnen espère donc que le DPP fera appel du jugement. Pour rappel, la plaignante réclame des dommages de Rs 50 millions à l'ex-ministre du Commerce dans l'affaire de constituency clerk fictif. Elle a déposé une plainte en Cour suprême le 28 octobre dernier dans laquelle elle affirme avoir subi des préjudices de Yogida Sawmynaden.