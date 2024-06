Ile Maurice: «Un Budget dimiel au péril des jeunes salariés»

Dans une famille domiciliée à Brisée-Verdière, dans l'est du pays, personnes âgées et moins âgées s'étaient déjà réunies pour regarder la télé dès 15 heures. Les enfants, de retour de l'école et malgré l'incompréhension de ce que signifie un Budget national, se sont temporairement joints à l'ambiance, avant de se rendre à leurs leçons particulières.

À l'instar de beaucoup d'autres, pour cette famille lambda comptant huit personnes, les attentes par rapport au Budget présenté hier portaient sur des mesures compréhensibles qui allégeraient réellement les fardeaux financiers. Ce Budget est jugé le plus important depuis que le gouvernement a débuté son mandat en 2019, en vue des élections législatives qui approchent à grands pas.

La présentation du Budget national se tenant à 15 heures cette année, les jeunes professionnels de cette famille ont dû prendre connaissance des mesures phares à travers les pages Facebook de différents médias tout en étant encore sur leur lieu de travail. «Si les mesures concernant le secteur de l'éducation ainsi que les congés de maternité et de paternité sont louables, pour les salariés trentenaires et quadragénaires, presque rien ne change. Mes attentes portaient principalement sur une baisse des prix des carburants et du fret, car cela aurait un impact sur notre pouvoir d'achat et notre vie quotidienne», réagit H.G., qui travaille dans le secteur privé.

%

«D'un côté, ils offrent plus d'argent aux jeunes parents et aux enfants, de l'autre, il n'y a pas de contrôle sur les prix des produits comme le lait ou les couches. Les prix des médicaments sont exorbitants dans les pharmacies et il y en a une pénurie dans les hôpitaux publics. Un Budget qui privilégie la classe inférieure et en partie les personnes âgées en augmentant les pensions à Rs 15 000 et le revenu minimum à Rs 20 000, me pe donn isi ek tir laba. Cela est aussi au détriment de la classe ouvrière, des jeunes salariés. Ce Budget est une stratégie préélectorale pour récolter des votes dans les prochains mois.»

Pour une professionnelle de santé, les mesures de ce Budget suscitent des sentiments mitigés, s'agissant d'un Budget «dimiel». «Les mesures sonnent bien aux oreilles, mais la grande question est de savoir si elles sont réalisables ou s'il s'agit de fausses promesses avant les élections. D'une part, il y a des initiatives louables comme l'augmentation de l'âge limite d'éligibilité pour la prise en charge gratuite du traitement des patients atteints de cancer de 18 à 25 ans. Ceci, alors qu'ils n'ont même pas en réalité les moyens de payer le personnel de santé qui a travaillé des heures supplémentaires pendant plus de six mois...»