Ile Maurice: Augmentation des allocations pour les boursiers

Le gouvernement a alloué un budget de Rs 21 milliards au secteur de l'éducation.

· Afin d'inciter les propriétaires de bâtiments de pré-primaire à intégrer le schéma d'éducation pré-primaire gratuite, une compensation équivalente à un paiement de loyer pour l'utilisation des bâtiments sera accordée.

· Rs 250 millions pour la construction, la modernisation et l'entretien des infrastructures scolaires aux niveaux pré-primaire, primaire et secondaire. Révision des programmes de bourse

· L'allocation de subsistance pour les bénéficiaires de tous les programmes de bourses d'études sera augmentée de 50 %, qu'ils étudient localement ou à l'étranger.

· Les titulaires de la bourse Higher School Certificate Professional bénéficieront désormais d'une bourse complète et d'une allocation de subsistance au lieu des Rs 400 000 actuelles. Les 50 lauréats de l'Additional Scholarships Scheme, bourses basées sur le mérite et les critères sociaux, bénéficieront d'une subvention financière annuelle tout compris, passant de Rs 400 000 à 600 000 s'ils étudient à l'étranger. L'allocation annuelle passe de Rs 105 600 à Rs 150 000 s'ils étudient localement. Le montant des frais de scolarité et autres charges connexes passe de Rs 150 000 à Rs 225 000.

· Les bénéficiaires de la bourse pour les enfants de familles vulnérables étudiant localement verront une augmentation de l'allocation annuelle de subsistance, portant ainsi le montant à Rs 100 000.

· La Banque de Maurice et Maurice Stratégie lanceront conjointement un programme de bourses de doctorat pour dix étudiants par an.

· À partir du 1er juillet 2024, il y aura une allocation scolaire mensuelle de Rs 2 000 pour tous les enfants âgés de trois à dix ans.

· Le gouvernement introduira également, à partir du 1er janvier 2025, la distribution gratuite de serviettes hygiéniques à toutes les élèves des Grades 6 à 13.

· Tous les parents ayant des enfants dans des écoles privées payantes seront éligibles à une déduction fiscale pouvant aller jusqu'à Rs 60 000 par enfant par an.

· À partir de cette année-ci, pour ceux qui n'ont pas obtenu leurs cinq credits ou qui n'ont pas réussi le School Certificate ou le Higher School Certificate, une subvention complète sera accordée pour les frais des examens du SC et du HSC.

United Deputy Rectors and Rectors Union : «Des initiatives pour le développement holistique des élèves»

«Il est particulièrement encourageant de voir l'accent mis sur la promotion de la pratique du sport chez les jeunes ainsi que sur l'encouragement à exploiter les technologies de l'intelligence artificielle (IA). Ces initiatives sont cruciales pour le développement holistique de nos élèves et pour la prospérité future de notre nation. Nous sommes particulièrement satisfaits de la décision du ministre d'allouer Rs 250 millions pour la modernisation et l'entretien des écoles publiques. Ce financement représente une avancée significative vers l'amélioration de l'environnement éducatif et nous attendons avec impatience le déblocage rapide de ces fonds.»