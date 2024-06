Ile Maurice: Cancer - La prise en charge totale étendue aux patients jusqu'à 25 ans

La prise en charge des patients atteints de cancer est améliorée. Dans le précédent discours budgétaire, Renganaden Padayachy avait rendu gratuits les traitements à Maurice et à l'étranger pour les enfants et adolescents jusqu'à 18 ans, du diagnostic jusqu'à la fin des soins. Cette année, cette mesure a été étendue aux patients jusqu'à 25 ans.

Depuis la mise en place de cette mesure, 49 enfants et jeunes ont bénéficié de traitements dans des centres de santé internationaux. De plus, 71 autres patients ont eu un accès gratuit aux soins post-traitements.

Troisième cause de mortalité

À Maurice, selon les chiffres du ministère de la Santé datant de 2022, il y a eu 38 nouveaux cas de cancers chez les individus de sexe mas- culin âgés entre 0 et 25 ans. Le cancer le plus répandu était celui des testicules. Chez les femmes, le chiffre était de 69, et le plus répandu était le cancer du sein. Quant aux décès pour cette catégorie d'âge, il y en a eu sept pour les hommes cette année. Chez les femmes, les chiffres étaient de dix. Quant au taux, 0,9 % des patients étaient âgés entre 0 et 14 ans.

Et, 47 % concernaient les hommes âgés entre 15 et 64 ans, alors que le taux pour les femmes dans la même tranche était de 62,4 %. 60,6 % des cas concernaient les patients âgés de plus de 60 ans. Concernant les décès, le cancer est responsable de 12 % des décès, soit la troisième cause de mortalité à Maurice, derrière les maladies cardiovasculaires et le diabète. Le chiffre est resté quasiment stable pendant la dernière décennie, le taux de mortalité était de 12,7 % en 2012. Les chiffres ont cependant connu une légère hausse. En 2012, le nombre de décès était de 1 085 et en 2022, il était de 1 456.

Selvina Moonesawmy, project coordinator à Link to Life, accueille cette mesure très favorablement. «Il y a eu des cas où des enfants se sont rendus à l'étranger et la première partie du traitement a coûté entre Rs 800 000 et Rs 1 million», explique-t-elle. Par la suite, la famille a dû organiser des collectes pour les suivis médicaux, qui coûtent beaucoup plus cher. Selon elle, cette mesure est un soulagement pour les patients ainsi que pour les familles.

Elle pense d'ailleurs qu'à l'avenir, il faudra l'étendre aux patients de plus de 25 ans. «Récemment, à Link to Life, nous avons malheureusement eu cinq décès de patients en phase terminale. C'étaient des patients qui n'ont pas réussi à faire le suivi à temps.»