Ile Maurice: Gaz, farine, riz et pain - Rs 4,9 milliards de subventions

Rs 4,9 milliards sont accordées sous forme de subventions sur le gaz, la farine, le riz et le pain. Une subvention de Rs 540 par sac de 25 kg de farine sera accordée aux boulangers pour maintenir son prix à Rs 109.

Les boulangeries bénéficieront également d'un remboursement de Rs 5 par litre de gazole. Quant au prix du pain maison, il est maintenu à Rs 2,60, au lieu de Rs 4,80 sans subvention.

En outre, le prix du riz est maintenu à Rs 10,80 le kg, contre le prix actuel de Rs 35 le kg sans subvention. Le prix d'une bonbonne de gaz ménager de 12 kg baisse de Rs 240 à Rs 190, au lieu de Rs 560 sans subvention. Pour protéger les consommateurs, un cadre de surveillance du marché sera instauré, basé sur des évaluations de risques, la traçabilité des produits et la transparence des inspections.

La Consumer Protection (Price and Supplies Control) Act sera amendée pour garantir des poursuites rapides, dissuader les mauvaises pratiques et faire en sorte que les avis de sanctions fixes offrent une meilleure protection aux consommateurs contre les pratiques abusives récurrentes et renforcer le cadre juridique pour mieux refléter l'évolution des pratiques commerciales pour l'affichage des prix.

Jayen Chellum secrétaire général de l'ACIM: «je suis déçu que le prix des carburants n'ait pas baissé»

«C'est une série de mesures sociales qui met l'accent sur différents groupes d'âge, dans le but de gagner un maximum de votes pour les élections. Ces mesures sociales électoralistes étaient attendues. Le coût de la vie va continuer à augmenter. Avec les augmentations de la pension et du salaire minimum, un contrôle des prix aurait dû primer. La Consumer Protection (Price and Supplies Control) Act sera amendée pour dissuader les mauvaises pratiques mais il faudrait avoir plus de détails dessus... Je suis déçu que le prix des carburants n'ait pas baissé. La baisse du prix du gaz démontre que les prix des produits pétroliers ont baissé sur le marché mondial.»