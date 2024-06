Algérie: Médine - Belmehdi se dit satisfait des préparatifs de la saison du Hadj

MEDINE — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a exprimé, samedi depuis Médine, sa satisfaction quant aux efforts déployés par les membres de la mission algérienne du Hadj au service des pèlerins, ce qui augure du "succès" de la saison du Hadj 2024.

Lors de sa réunion avec les chefs de la mission algérienne du Hadj à Médine, le ministre a noté une grande évolution dans tous les services fournis par la mission aux hadjis, exhortant tout un chacun à redoubler d'efforts, à la coordination et à la coopération entre les différentes branches de la mission, car il s'agit, a-t-il dit, d'une "mission nationale et non de la mission du ministère des Affaires religieuses exclusivement".

Lors de cette réunion qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Arabie saoudite, Cherif Walid, du consul général d'Algérie à Djeddah, Mohamed Alem, et du Directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Salah Bouterfa, le ministre a fait état de l'arrivée de près de 21.000 hadjis à Médine, soit plus de la moitié du nombre total des hadjis, à travers 75 vols (la moitié du nombre de vols programmés), notant "la satisfaction des autorités publiques du pays pour les résultats obtenus jusqu'à présent, ce qui nous encourage à maintenir ce rythme voire à l'améliorer".

A l'issue de la réunion, le ministre s'est félicité, dans une déclaration à la presse, de la réussite des opérations d'accueil et d'hébergement qui se sont déroulées dans de bonnes conditions, relevant que la section santé "a été saluée par les autorités du Royaume d'Arabie saoudite frère".

"Je suis très satisfait des résultats obtenus, car nous avons pu améliorer les performances de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) avec tous les services et secteurs qui ont contribué à la réussite de l'opération du Hadj, conformément aux instructions du président de la République pour la prise en charge de nos pèlerins dans de meilleures conditions", a-t-il dit.

Pour leur part, l'ambassadeur d'Algérie à Riyad et le consul général à Djeddah ont mis en exergue l'importance accordée par les hautes autorités aux pèlerins, soulignant l'entière disposition de l'ambassade et du consulat à apporter le soutien nécessaire à la mission algérienne du Hadj au service des pèlerins afin de leur assurer les conditions d'accomplir leurs rites dans le confort et la tranquillité.

De son côté, M. Bouterfa a souligné que "tous les indicateurs augurent de la réussite de la saison", précisant que la mission est fin prête pour entamer les rituels.

Le chef du centre à Médine, Djamel Ami avait passé en revue les préparatifs amorcés par les différentes sections avant l'arrivée des pèlerins, ce qui a facilité les opérations d'accueil, d'hébergement et de transfert à la Mecque dans de bonnes conditions.

Intervenant au cours de la réunion, les chefs de sections se sont félicités des bonnes conditions ayant caractérisé l'accueil des pèlerins à l'aéroport ainsi que leur transfert vers les hôtels, les mazarates et la visite de la Rawda.

Ils ont également insisté sur les nobles tâches accomplies par les différentes sections telles que l'orientation sanitaire et religieuse, la fatwa, le suivi et le service sur le terrain et autres.