Algérie: Energie - Sonatrach signe un mémorandum d'entente avec la société chinoise 'Sinopec'

ALGER — Le Groupe Sonatrach a procédé vendredi à Pékin, à la signature d'un mémorandum d'entente (MoU) avec la société chinoise "Sinopec" visant à consolider leurs relations existantes et d'étendre leur coopération, à travers la recherche de nouvelles opportunités de partenariat, indique un communiqué de Sonatrach.

Le document a été signé au niveau du siège de la société chinoise, et ce en présence de P-DG du Groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, et le P-DG de "Sinopec", MA Yongsheng et des cadres dirigeants des deux sociétés.

Ce mémorandum d'entente "vise à consolider les relations existantes entre les deux compagnies et à étendre la coopération à travers la recherche de nouvelles opportunités de partenariat sur l'ensemble de la chaine de valeur des hydrocarbures, notamment dans les domaines de l'exploration et le développement des réservoirs complexes, les énergies renouvelables, la pétrochimie, l'ingénierie pétrolière et le développement des compétences", explique le groupe.

Cette signature intervient dans le cadre d'une visite de travail qu'effectue M. Hachichi, en République populaire de Chine, accompagné d'une délégation composée de cadres dirigeants de Sonatrach.

Le communiqué a, par ailleurs, rappelé que la société "Sinopec" est présente en Algérie depuis 2002 et exploite avec Sonatrach le gisement de Zarzaitine, dans le cadre d'un contrat d'hydrocarbures signé en mai 2022, sous l'égide de la loi n 19-13 régissant les activités d'hydrocarbures.