Ile Maurice: Dizz Interactive lance une plate-forme de pronostics pour l'Euro 2024

A l'approche de l'Euro 2024, Dizz Interactive remet le couvert en créant une plateforme de jeu de pronostics pour les entreprises et leurs employés. Pour Ashley Ittoo, directeur de l'entreprise, le succès de l'Euro 2021 a ouvert la voie pour cette nouvelle édition qui se tiendra du 14 juin au 14 juillet.

«Après la Covid, c'était difficile de motiver les employés à retourner au bureau donc on a eu l'idée de créer une plateforme pour que chacun puisse vibrer avec le dernier Euro en donnant leurs pronostics en ligne et en partageant des liens de convivialité et de camaraderie entre collègues, même sans être physiquement présents sur leur lieu de travail. Le système pour jouer est simple : chacun pronostique les scores des matches et score des points. On peut ensuite voir le classement interactif de tous les employés sur le "leaderboard"» explique Ashley Ittoo.

Depuis le dernier Euro, plusieurs compagnies mauriciennes ont adopté la plateforme de Dizz Interactive à l'instar de grosses entreprises comptant 1 000 employés où chaque département possède son propre groupe de pronostics.

Le plus intéressant c'est que ce n'est même pas la peine d'être un pro du ballon rond pour participer au jeu, ce qui rend la compétition plus fun. D'ailleurs, plusieurs entreprises s'amusent à dire que les femmes pronostiquent parfois mieux que leurs homologues masculins pourtant scotchés au football du matin au soir !

La plateforme de Dizz Interactive est une application web qui peut aussi être accessible depuis un téléphone portable. Le succès de ce phénomène de pronostics en entreprise est tel que plusieurs marques mauriciennes s'intéressent désormais à avoir leur plateforme pour leurs clients pendant l'Euro 2024, que ce soit des marques de pizza, de chips ou autres snacks et boissons concernés par la compétition qui aura lieu en Allemagne et qui débute dans 11 jours. Il est aussi possible de personnaliser le design de la plateforme selon l'image de l'entreprise. Une façon de continuer à vivre l'ambiance de l'Euro même en plein travail !