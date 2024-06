Ile Maurice: Enquête interne sur Peroomal Veeren

Le personnel du centre pénitentiaire d'Alcatraz est perplexe face aux agissements de Peroomal Veeren ces derniers temps. Pourquoi celui est emprisonné pour trafic de drogue adopte-t-il de tels comportements ? Souffre-t-il de quelque chose ?

Selon les informations de la cellule de communication du Service des prisons de Maurice, le commissaire des prisons par intérim, Jaganaden Rungadoo, a lancé une enquête interne et a désigné un officier supérieur pour enquêter sur les agissements du caïd. De plus, le haut gradé qui a été menacé et insulté a déposé plainte au poste de police de Phoenix contre ce dernier.

Peroomal Veeren continue à faire parler de lui en prison. Après avoir passé quelques jours à l'hôpital psychiatrique de Brown Sequard à la suite d'une tentative de suicide, le caïd de la drogue a été renvoyé à la prison de Phoenix pour purger sa peine. Le matin du 1er juin, il aurait mal réagi lorsqu'un haut gradé de la prison lui a indiqué qu'il était sous surveillance en raison de son mauvais comportement. Il aurait alors adopté une attitude agressive et aurait craché sur l'officier. Il aurait ensuite renversé sa tasse de thé sur un autre membre du personnel.«Je suis au courant de ton rapport. Tant que tu travailleras, je rendrai ta vie amère. Tous les rapports que tu rédiges sur ma condamnation n'auront aucun effet», aurait déclaré Peroomal Veeren au haut gradé. Craignant pour sa sécurité, ce dernier a déposé plainte à la police.

Par ailleurs, un gardien de prison, âgé de 35 ans, était en service de jour vers 9 h 05 le lundi 3 juin et était chargé de la surveillance des caméras principales de vidéosurveillance de la prison de Phoenix. En vérifiant la caméra de la cellule où était détenu Peroomal Veeren, il l'a vu la manipuler. Le prisonnier a endommagé la caméra avec un bâton en bois, donnant une vision floue et blanche au milieu de sa cellule. Puis, quelques minutes plus tard, il a lancé une brosse sur la caméra qui a été désactivée. Le gardien a immédiatement informé ses supérieurs qui ont visité la cellule et ont constaté qu'elle était endommagée. L'appareil est toujours sur place en attendant l'enquête.

Peroomal Veeren avait fait la une des journaux avec ses révélations fracassantes lors des audiences de la commission sur la drogue. Il avait également demandé à suivre des cours de droit à distance, mais bien que sa demande ait été acceptée par la cour, elle n'a pas pu aboutir en raison des limitations des installations pour les études supérieures à la prison de Phoenix.