Ile Maurice: L'or olympique vaudra Rs 2,5 millions désormais

Dans son discours, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a dévoilé plusieurs initiatives visant à promouvoir le sport et à soutenir les athlètes mauriciens. Le gouvernement a annoncé la construction d'infrastructures sportives multifonctionnelles (MUGA) à Rodrigues et à Agaléga. Ces installations seront réservées aux personnes en situation de handicap une demi-journée par semaine, avec un personnel dédié pour les assister.

Les primes accordées aux athlètes remportant des médailles olympiques ont été revues à la hausse. Désormais, une médaille d'or sera récompensée par Rs 2,5 millions, l'argent par Rs 1,75 million et le bronze par Rs 1 million. Une enveloppe supplémentaire de Rs 10 millions a été allouée au programme d'aide aux athlètes retraités (Retired Athletes Scheme), leur permettant de bénéficier d'un meilleur soutien après leur carrière sportive.

Une somme de Rs 25 millions sera débloquée pour la préparation et la participation des athlètes mauriciens aux Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien, qui auront lieu aux Seychelles en 2025. «C'est un budget qui s'inscrit dans la continuité du travail que nous avons déjà entrepris. Il fait de plus, la part belle au social», a soutenu le ministre de l'Autonomisation des jeunes, des Sports et des Loisirs, Stephan Toussaint.

Par ailleurs, 52 fédérations sportives nationales se partageront une enveloppe de Rs 60 millions dans le cadre de leur soutien financier. Vingt-cinq clubs de football qui évoluent dans les trois championnats (Super League, première et deuxième division nationale) recevront également Rs 1,75 million. «Faire fonctionner une équipe est très difficile et cette mesure vise à soulager les clubs. De plus, nous allons rénover plusieurs infrastructures sportives», a souligné le ministre Toussaint.