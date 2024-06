Ile Maurice: Économie bleue - Subventions en cascade pour les pêcheurs

De nouvelles mesures de soutien viennent dynamiser le secteur de la pêche. Parmi elles, les pêcheurs individuels bénéficieront d'une subvention de Rs 1 million pour l'achat de bateaux de pêche semi-industriels. De plus, une aide de Rs 300 000 sera octroyée pour l'acquisition d'une canotte, tandis que les coopératives recevront une subvention de Rs 6 millions pour l'achat de bateaux de pêche semi-industriels.

Les subventions pour l'achat d'hameçons et de matériel de pêche augmenteront également, passant de Rs 2 500 à Rs 3 500, et les matériaux pour la construction de pièges à poissons verront leur subvention passer de Rs 5 000 à Rs 7 500. Une subvention unique de Rs 50 000 sera accordée aux pêcheurs enregistrés pour le renouvellement de leurs moteurs hors-bord.

Le gouvernement prévoit également la mise en place de marchés aux poissons modernes dans les régions de Mahébourg, Grand-Baie, Baie-du-Cap et Trou-d'Eau-Douce, et la construction d'un poste de pêche à Saint-Brandon pour la surveillance des pêcheurs des bancs. Pour améliorer la sécurité, Rs 10 millions seront allouées à l'installation de bouées de marquage et à l'ajout de dispositifs de concentration de poissons autour de l'île.

Les pêcheurs artisanaux âgés de 65 ans et plus qui rendent leur licence verront leur lump sum augmenter de Rs 100 000 à Rs 125 000. La compensation aux pêcheurs au filet qui rendent leurs licences augmentera de Rs 100 000 à Rs 125 000 pour les particuliers et de Rs 200 000 à Rs 250 000 pour les coopératives. En cas de décès soudain, un montant de Rs 200 000 sera versé aux héritiers du pêcheur, et l'allocation de décès aux familles des pêcheurs perdus en mer passera de Rs 200 000 à Rs 300 000.

%

La DBM étendra son Amnesty Scheme pour annuler les prêts de plus de 20 ans d'ici juin 2025, ainsi que les prêts des pêcheurs décédés. Des facilités en franchise de droits seront accordées aux pêcheurs artisanaux enregistrés pour l'acquisition d'un véhicule 4 x 4. La Bad Weather Allowance sera augmentée de Rs 650 à Rs 800. De plus, la Fisheries Act sera amendée pour permettre à un navire de pêche mauricien d'utiliser des grands filets maillants dérivants ou des chaluts de fond, lorsque cela est autorisé et conforme aux mesures de conservation et de gestion.

Judex Rampaul, pêcheur et secrétaire général du syndicat des pêcheurs, a exprimé une satisfaction générale envers ces mesures, mais a souligné quelques lacunes. «La subvention de Rs 1 million aux pêcheurs individuels pour l'achat de bateaux de pêche semi-industriels est une bonne initiative pour permettre aux pêcheurs d'aller plus loin en mer, mais elle est insuffisante car un bateau coûte au moins Rs 3 millions. La subvention pour l'achat d'hameçons et de matériel de pêche est bienvenue, mais il est également crucial d'encourager et d'aider au renouvellement de la main-d'oeuvre dans le secteur, car les pêcheurs vieillissent. Il manque donc un investissement pour la formation des jeunes pour la pêche professionnelle... Il reste à voir l'implémentation», a-t-il déclaré.