Ile Maurice: Le couple Nielsen dépose une plainte auprès de l'IPPC contre des policiers de La Gaulette

Après une agression qu'ils imputent à leurs voisins, survenue le jeudi 23 mai à Chamarel, l'écrivain John Erich Nielsen et Sonia Nielsen avaient signalé l'incident au poste de police de La Gaulette.

Mais l'épouse affirme n'avoir reçu aucune assistance de la part de la police, qui est arrivée quatre heures plus tard. Sonia Nielsen déplore l'inaction de la police, affirmant avoir été menacée de mort et de viol par leurs voisins avant d'être agressée avec un casque de moto à la tête. Quant à John Erich Nielsen, il aurait été frappé à la tête avec un bâton et un casque, puis roué de coups de pied après être tombé au sol. La scène aurait été filmée par son épouse sur son portable, mais celui-ci lui a été arraché des mains et détruit à coups de pied.

Le vendredi 31 mai, Sonia a déposé une plainte auprès de l'Independent Police Complaints Commission (IPCC) contre le poste de police de La Gaulette pour avoir manqué à son devoir de porter secours à deux personnes en danger. Dans sa plainte, elle précise que l'agression s'est produite vers 16 heures mais que la police est arrivée vers 20 heures. «Un inspecteur est venu nous dire que nous avions tenté de tuer nos voisins, qui sont deux frères. Nous n'avions qu'une simple bombe aérosol de désinfectant pour nous défendre alors qu'ils avaient des bâtons et des casques de moto. Les voisins qui nous louent leur maison ont eux aussi porté plainte contre nous», a déclaré Sonia Nielsen.

%

Le couple a non seulement porté plainte auprès de l'IPCC, mais également auprès de la Criminal Investigation Division Centrale pour escroquerie contre le frère aîné des voisins. De plus, ils ont déposé une plainte auprès de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) contre le deuxième frère, accusé de trafic de drogue. Interrogé, le frère aîné a déclaré qu'il y avait une affaire en cours et qu'il ne ferait aucune déclaration à ce sujet. Le deuxième frère a admis avoir affaire à la justice pour possession de cannabis, mais a nié être impliqué dans un trafic. Il a déclaré :«Ce ne sont que des allégations. Je ne suis pas un trafiquant, et si les Nielsen portent plainte contre moi, l'ADSU est déjà au courant des accusations de possession de cannabis. Je ne vois pas l'intérêt de porter plainte contre moi.»

La maison que le couple loue actuellement à Chamarel est au coeur de leurs problèmes, les voisins avec qui ils partagent la location leur ayant proposé d'acheter la maison en bois pour Rs 9 millions tout en déduisant les loyers versés en attendant la vente. Entre-temps, le couple a dépensé Rs 3 millions en rénovations. Cependant, le voisin a refusé l'accord, affirmant que la maison n'a jamais été à vendre. Il s'avère que le propriétaire de la maison n'est autre que le père des voisins que le couple ne verra jamais. Les loyers ont ensuite été augmentés à Rs 60 000. Face à cette situation, le couple a consulté un avocat pour intenter une action en justice et régler le litige.

Depuis le 4 mai, les voisins ont coupé l'eau et l'électricité du couple. Bien qu'une plainte ait été déposée auprès de la police de La Gaulette, le voisin a refusé de rétablir les services. Par conséquent, le couple utilise désormais un générateur et fait livrer de l'eau par camion. L'affaire sera présentée en Cour suprême, en chambre, le 17 juin.