Sénégal: Gestion responsable des ressources naturelles - Endeavour Mining s'engage

A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, Endeavour Mining, leader de la production d'or en Afrique de l'Ouest, rappelle son engagement résolu en faveur de la protection de l'environnement et de la biodiversité.

Conscient que la durabilité de ses activités à long terme repose sur une gestion responsable des ressources naturelles, Endeavour Mining s'est engagé fermement à réduire l'impact environnemental de ses opérations à chaque étape du cycle de vie de ses actifs miniers, conformément à sa stratégie de développement durable. Au coeur de cette stratégie, la protection de la biodiversité et la lutte contre la déforestation ont été identifiés comme deux axes prioritaires. «Nous sommes fiers de contribuer, par nos actions, à la « restauration des terres », thème choisi cette année pour la Journée mondiale de l'environnement, qui fait écho au 15ème Objectif de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, à savoir la protection de la faune et de la flore terrestre. En tant que leader de la production d'or en Afrique de l'Ouest et conformément à notre stratégie de développement durable, nous voulons réaffirmer notre volonté d'agir - tant par la protection de la biodiversité que par la reforestation - deux piliers essentiels pour construire un avenir durable pour nos communautés hôtes», a déclaré Djaria Traoré, Vice-présidente exécutive chargée du Développement durable et de la Chaîne d'approvisionnement chez Endeavour Mining.

%

En devenant, en 2024, l'un des premiers adhérents de la TNFD (groupe de travail sur la divulgation financière liée à la nature), Endeavour Mining démontre son engagement envers la conservation de la nature et de la biodiversité. Cette volonté s'illustre notamment par des actions concrètes initiées dans ses pays d'activités, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso. «Au Sénégal, Endeavour Mining a mis en place une zone de protection de la biodiversité de 1 500 hectares où aucune activité minière n'est menée, dans le but de protéger les chimpanzés et leur habitat naturel».

Par ailleurs, Endeavour Mining, à travers sa Fondation, s'est engagé à combattre la désertification et à préserver le cadre de vie des communautés locales, grâce à des projets de reforestation d'envergure. Au Sénégal, un partenariat avec l'Agence Sénégalaise de la Grande Muraille Verte a permis le reboisement de 390 hectares entre 2022 et 2023, avec environ 138.000 arbres déjà plantés. Entre 2024 et 2026, l'objectif d'Endeavour Mining est de protéger et préserver 1800 hectares et de réhabiliter 300 hectares en Afrique de l'Ouest.