Algérie: Algérie-Russie - Larges perspectives de la coopération industrielle

ALGER — Les perspectives de renforcement de la coopération industrielle entre l'Algérie et la Russie sont "larges et diversifiées", notamment dans l'industrie pharmaceutique et la sidérurgie, a affirmé le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun.

Dans une déclaration à la chaîne russe RT, en marge de sa participation au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (5-8 juin), M. Aoun a indiqué que cet événement économique était l'occasion pour la délégation algérienne de "voir de près les développements que connaît l'industrie en Russie, en particulier dans le domaine des industries lourdes et pharmaceutique et des énergies renouvelables".

M. Aoun a précisé que ses rencontres avec des responsables et des chefs d'entreprises russes avaient permis d'examiner les voies et moyens d'intensifier le partenariat, notamment dans la sidérurgie et les industries de transformation et pharmaceutique.

Après avoir salué les grands progrès de la Russie dans l'industrie pharmaceutique, surtout dans la fabrication d'anticancéreux, le ministre a fait savoir qu'un partenariat algéro-russe sera établi pour la fabrication des matières premières de ces médicaments.

Il a également mis en avant les grands progrès réalisés par l'Algérie dans la fabrication de cristaux d'insuline, dans le cadre d'un partenariat concrétisé entre le groupe Saidal et un partenaire russe, précisant que ce projet, dont la première pierre a été posée il y a quelques jours, entrera en production fin 2025.

%

M. Aoun a, par ailleurs, affirmé que le secteur touristique présentait, lui aussi, d'importantes perspectives de coopération et de partenariat entre les deux pays, au vu de l'énorme potentiel de l'Algérie en la matière, rappelant la récente visite d'une délégation d'opérateurs algériens en Russie pour promouvoir le partenariat et les échanges touristiques bilatéraux.

En marge des travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a participé à une séance de travail algéro-russe, au cours de laquelle il a passé en revue les différentes incitations qu'offre l'Algérie aux investisseurs nationaux et étrangers pour la concrétisation de leurs projets dans toutes les filières industrielles.

Le ministre avait mis en avant, à cette occasion, la place qu'occupe le secteur industriel dans la structure de l'économie nationale.