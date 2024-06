Algérie: Le FLN mobilisé pour contribuer au succès de l'élection présidentielle du 7 septembre

BECHAR — Le secrétaire général du Front de libération national (FLN), Abdelkrim Benmbarek, a affirmé vendredi depuis la wilaya de Bechar, la mobilisation de sa formation politique pour contribuer au succès de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain.

S'exprimant lors d'un rassemblement régional des cadres et militants du FLN des wilayas du sud-ouest du pays, M. Benmbarek, a indiqué que "le FLN est mobilisé pour contribuer massivement au succès de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, et ce dans l'unique but de permettre au peuple algérien de choisir ceux qui le gouvernent et aussi pour la poursuite des efforts de développement économique et social du pays".

A cet égard, il a appelé les militants de son parti à adhérer massivement aussi bien à la préparation et à la campagne électorale, et ce dans la perspective du renforcement du front intérieur et de la contribution au développement du pays.

Le SG du FLN a, par ailleurs, valorisé les efforts entrepris pour le développement des régions du sud-ouest du pays à travers le lancement de méga projets, comme l'exploitation des gisements de fer de Gara Djebilet (Tindouf) et la voie ferrée Bechar-Tindouf.

Au plan international, M. Benmbarek , a indiqué que "le FLN salue les positions de l'Algérie et son soutien aux justes causes des peuples Sahraouis et Palestiniens, peuples spoliés de leurs droits légitimes".