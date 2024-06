Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Juin2024

Côte d’Ivoire : De retour de Séoul : Alassane Ouattara juge fructueux son voyage

Le Président de la République a regagné Abidjan, le dimanche 9 juin 2024 après avoir participé au sommet Corée-Afrique, à Séoul. À son retour en terre ivoirienne le Chef de l’État, Alassane Ouattara a déclaré que son séjour a été « fructueux ». « C’était un voyage fructueux...», a-t-il déclaré, le Président Ouattara à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le Chef de l’État a saisi cette occasion pour réitérer sa gratitude et ses remerciements au Président et au peuple coréens. «Pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé. C’était un séjour mémorable. Il y a dix ans, lorsque j’avais effectué une visite, l’accueil était au même niveau, avec beaucoup d’amitié ». Alassane Ouattara a été accueilli par le vice-président, Tiémoko Meyliet Koné, le Premier ministre, Beugré Mambé et des membres du gouvernement. (Source : fratmat.info)

Sénégal : Qualification coupe du monde 2026 - Les lions confortent leur place à la tête du groupe B

En battant la Mauritanie 1-0 à Nouakchott, les lions de la Terranga confortent leur place de premier à la tête du groupe B, dans le cadre des qualificatifs de la coupe du monde 2026. Le Sénégal reprend provisoirement la première place du Groupe B avec 8 points. (Source : adakar.com)

%

Niger : Levée de l’immunité de Mohamed Bazoum - Le délibéré renvoyé au 14 juin

Mohamed Bazoum, président du Niger renversé lors d’un coup d’État en juillet 2023, fait l’objet d’une audience concernant la levée de son immunité. La Cour d’État doit décider si cette immunité sera levée, ce qui pourrait ouvrir la voie à des poursuites judiciaires contre lui.La Cour d’État du Niger a reporté à plusieurs reprises l’audience sur la levée de l’immunité de l’ancien président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d’État militaire le 26 juillet 2023. Initialement prévue pour le 10 mai 2024, l’audience a finalement été reportée au 7 juin à la demande des avocats de Bazoum, qui ont fait valoir que leur client n’avait pas été valablement notifié de la procédure et n’avait pas pu communiquer librement avec eux. (Source : aniamey.com)

Ghana : Accès à l’énergie - Manifestation à Accra contre les coupures d’électricité

« Pas de lumière, pas de clients. Comment sommes-nous censés gagner notre vie ? », a demandé Kwame Danso, un coiffeur local, en brandissant une pancarte sur laquelle on pouvait lire : « Arrêtez les coupures de courant, sauvez nos emplois ». Les protestataires, tenant des lanternes alimentées au kérosène pour symboliser leur sort, et soutenus par des célébrités locales, ont appelé le gouvernement à stabiliser l’approvisionnement en électricité. (Source : Afp)

Comores : Justice et lois - Deux femmes arrêtées pour avoir voulu se marier

Deux femmes ont été emprisonnées samedi aux Comores pour avoir demandé à se marier, ce qui selon la justice constitue « des faits contraires aux bonnes mœurs et contre nature ». Elles risquent jusqu’à deux ans d’emprisonnement et une amende 600 euros.« Elles ont été présentées au parquet ce 8 juin pour des faits unanimement considérés comme étant contraires aux bonnes mœurs et contre-nature », selon un communiqué du procureur de la République, Ali Mohamed Djounaid. Ces deux habitantes de ce petit archipel très conservateur de 870.000 habitants, très majoritairement musulmans, ont été soupçonnées d’avoir demandé la semaine dernière à un juge religieux de les marier. (Source : Afp)

Maroc : Tour du cycliste - Le Français Axel Narbonne Zuccarelli remporte la 33e édition

Le Français Axel Narbonne Zuccarelli a remporté la 33e édition du Tour du Maroc cycliste, dont la 10 et dernière étape a été courue dimanche entre Rabat et Casablanca sur 124 km.Le Marocain Salaheddine Merouani, de l’équipe du Maroc A, a pris la deuxième place au classement général individuel. Son compatriote Oussama Khafi a décroché le maillot à pois du meilleur grimpeur. (Source : Map)

Gabon : Elections- La révision de la liste électorale prévue du 13 au 20 juin (gouvernement)

L’opération de révision de la liste électorale du Gabon se déroulera du 13 au 20 juin, a – t – on appris d’un communiqué cité dimanche par les médias internationaux.« En prélude à l’organisation des élections référendaires, cette opération de révision prévue du 13 au 20 juin prochain, concerne à la fois les Gabonais résidant dans le pays et la diaspora. Seize commissions d’enrôlement ont été mis en place pour la diaspora gabonaise », a déclaré Hermann Immongault, ministre gabonais de l’Intérieur et de la Sécurité. Dans un chronogramme initial publié en novembre dernier par les militaires au pouvoir, un référendum est prévu en fin 2024 pour adopter une nouvelle Constitution par référendum, un nouveau code électoral et un code pénal fiable. (Source : Acp)

Bénin : BEPC 2024- 124.860 candidats composent à compter de ce lundi

Plus de 124.000 élèves partent à l’assaut du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (Bepc) à compter de ce jour. A quelques heures de l’examen, le ministre chargé des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle s’est adressé à tous les candidats béninois. Ce message vise à les motiver et les encourager. (Source : Fraternité)

Éthiopie : Production d’énergie- Les responsables du barrage de la Renaissance satisfaits par ses premières performances

En Éthiopie, le grand barrage de la Renaissance, construit sur le Nil Bleu, est vouée à devenir la centrale hydroélectrique la plus puissante d’Afrique et produira à terme 5 100 mégawatts. Pourtant, alors que la construction touche à sa fin, la production d'électricité est déjà au-dessus des espérances éthiopiennes. Selon les responsables du barrage, le grand barrage de la Renaissance (GERD) a déjà produit 2 700 gigawatts heure, soit 26% de plus que les prévisions. Ces bons résultats seraient dus à sa capacité à stocker davantage d’eau que prévu. Truwork Shiferaw, responsable du plan, a révélé que ces dix derniers mois, le barrage avait fourni 16% de l’électricité du pays. Le chantier de construction serait terminé à 96%. Actuellement deux turbines fonctionnent. Onze autres doivent être lancées d’ici début 2025, lorsque le barrage est censé atteindre sa pleine puissance, 83% plus élevée qu’aujourd’hui. (Source : Rfi)

Burkina Faso : Aides et assistance- Les Burkinabè de Sabha en Lybie cotisent 900 000 FCFA

Les Burkinabè de Sabha en Lybie cotisent 900 000 FCFA pour soutenir l’effort de paix dans leur pays. L’Association des Burkinabè de Sabha, ville oasis au sud de la Libye, a cotisé 900 000 FCFA au profit du Fonds de soutien patriotique.Leur contribution a été symboliquement reçue par le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné de la ministre déléguée à la Coopération régionale, Stella Eldine Kabré/Kaboré.Jean Bourihourabou, le porte-parole de l’association des Burkinabè de Sabha, a rappelé que cette contribution est une réponse à l’appel du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour soutenir les efforts de paix et de la lutte contre l’insécurité dans notre pays. Sabha est une ville située sur la route Transafricaine3, reliant Tripoli au Cap, en Afrique du Sud. (Source : Aib)