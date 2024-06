Sénégal: Le lycée de Médina Ndiathbé lauréat 2024 du Prix de Slam des Yvelines

Podor — Le lycée de la commune de Médina Ndiathbé, dans le département de Podor, a remporté l'édition 2024 du Prix de la Francophonie de Slam des Yvelines aux dépens de dix établissements de plusieurs pays, a constaté l'APS.

Les résultats du concours ont été proclamés via internet vendredi à l'Espace numérique ouvert (ENO) de Podor où des responsables du monde scolaire s'étaient donnés rendez-vous.

Le concours dont l'édition 2024 porte sur thème "sports et olympisme" est à l'initiative du Département des Yvelines en France dans le cadre de sa coopération avec des collectivités territoriales de Kanel, Matam et Podor au Sénégal, Lokossa, Grand Popo au Bénin et Anétho au Togo.

"La deuxième édition a réuni au total onze équipes représentant des établissements scolaires du Sénégal, de la France, du Bénin et du Togo pour échanger sur des thématiques porteurs de valeurs que sont le sport et l'olympisme", a expliqué à l'APS, Abdoul Aziz Ndiath, le secrétaire général du Conseil départemental de Podor.

La finale s'est déroulée sur plusieurs sites en France, au Bénin, au Togo et au Sénégal, via le net.

L'amphithéâtre de l'Espace numérique ouvert (ENO) de Podor a accueilli les équipes des lycées de Médina Ndiathbé (Podor), d'Ourossogui (Matam) et Orkadjiéré (Kanel) ainsi que des membres du jury international répartis à travers les pays

"Avec les Yvelines, nous entretenons une coopération privilégiée qui a permis à nos collectivités de bénéficier de plusieurs projets de grande utilité pour nos populations", a salué M. Ndiath.

Il a notamment insisté sur l'opportunité que cette coopération offre aux jeunes d'échanger sur les plans scientifique et culturel et de poser les jalons d'une plus grande solidarité, a-t-il fait valoir.

"C'est une belle victoire pour le département de Podor", a lors d'un entretien téléphonique réagi le président du Conseil départemental de Podor, Mamadou Dia en encourageant les établissements de la localité à maintenir l'excellence.

L'équipe du lycée de Médina Ndiathbé avec Ramata Sy de la TL'1 et Malick Ndiath de la 1ere L2, s'est classée première (115 points), remportant ainsi le prix général.

Classé 2e, le lycée Aného-Ville (commune des Lacs 1, su Togo), remporte le prix du partenaire.

Arrivé 3e, le collège de Poissy (département des Yvelines, France), remporte le prix Yvelines.