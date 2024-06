Afrique Australe: Les ministres de la Justice et les procureurs généraux de la SADC se réunissent lundi

Luanda — Le Comité des Ministres de la Justice et Procureurs Généraux de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) se réunit lundi (10 juin), sous forme virtuelle, pour examiner les projets d'instruments juridiques de l'organisation.

Selon un communiqué de presse auquel l'Angop a eu accès vendredi, la réunion analysera le degré de conformité avec les décisions prises lors de la session précédente et évaluera les projets d'instruments juridiques de la SADC qui seront recommandés au Conseil et au Sommet pour évaluation, approbation et signature.

Le document ajoute que, parmi ceux-ci, des projets d'accord qui modifient le Traité de l'Organisation seront en analyse, afin de consacrer l'établissement d'une structure de double adhésion, intégrée par les Troïkas des institutions.

Le projet de déclaration de la SADC sur la protection des personnes atteintes d'albinisme sera également abordé, à travers lequel les États membres s'engagent à prendre des mesures efficaces de prévention, de protection, de responsabilité, d'égalité et de non-discrimination, en partenariat avec toutes les parties intéressées, pour garantir la sécurité et la protection de ces personnes et la responsabilité des crimes commis contre elles.

Au cours de la réunion, les ministres de la Justice et les procureurs généraux discuteront également, entre autres questions, de la sélection d'un juge pour le tribunal administratif de la SADC.

La session du Comité des Ministres de la Justice et Procureurs Généraux de la SADC sera précédée d'une réunion des hauts responsables des affaires juridiques de l'organisation, rattachés aux Ministères de la Justice et aux Bureaux des procureurs généraux des États membres.

SADC

La SADC est une organisation comprenant seize (16) États membres, créée en 1980 sous le nom de Conférence de coordination du développement de l'Afrique australe (SADCC) et plus tard, en août 1992, transformée en Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

La mission de la SADC est de promouvoir une croissance économique et un développement socio-économique durables et équitables, à travers des systèmes de production efficaces, une coopération et une intégration plus approfondies, une bonne gouvernance et une paix et une sécurité durables, afin que la région émerge comme un acteur compétitif et efficace dans les contextes des relations internationales et de l'économie mondiale.

Les États membres de la SADC sont l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, l'Union des Comores, la République démocratique du Congo, le Royaume d'Eswatini, le Royaume du Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et Zimbabwe.