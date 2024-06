Angola: Le délai d'octroi du visa d'investisseur réduit à trois jours

Luanda — Le visa d'investisseur en Angola sera désormais accordé dans un délai maximum de trois à cinq jours, contre 30 auparavant, a appris vendredi l'Angop.

La réduction du délai d'octroi du visa susmentionné résulte d'une réunion tenue mercredi dernier, à Luanda, entre le président du Conseil d'administration de l'Agence angolaise d'investissement privé et de promotion des exportations (AIPEX), Arlindo Rangel, et le directeur général du Service de Migration et des Étrangers (SME), João Dias.

Selon une note de l'AIPEX, d'après l'accord conclu, les délais d'octroi des visas de travail et des permis de séjour, demandés dans le cadre de l'investissement privé, sont également réduits pour les mêmes périodes.

Le document souligne que l'initiative représente un pas « gigantesque » et place l'Angola au même niveau que les pays les plus « appétissants » pour les investisseurs étrangers.

"Cette initiative est indissociable du processus de débureaucratisation et de simplification en cours en Angola, que l'Exécutif mène à bien dans le but d'ouvrir le pays au monde", lit-on dans la note, ajoutant que ce processus accorde une importance particulière à la question migratoire.

L'année dernière, l'Angola a exempté de visa touristique les citoyens de plus de 90 pays sur tous les continents.

Le document indique également que l'AIPEX considère l'initiative comme une action alignée sur la promotion de la croissance économique, la création d'emplois et la diversification de l'économie nationale.

La mission de l'AIPEX est de promouvoir et d'attirer les investissements privés d'origine nationale et étrangère, dans le but de contribuer au développement socio-économique du pays, ainsi que de promouvoir l'augmentation et la diversification des exportations de produits et services du pays.