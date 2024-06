Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Le gouvernement a eu une considération pour tout un chacun...»

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, étaient face à la presse après la présentation du Budget. Pravind Jugnauth a énuméré les mesures phares annoncées plus tôt.

Une avancée sociale considérable, selon lui, en ce qui concerne la pension de vieillesse, le revenu minimum garanti et autres CSG allowances. Il a tenu à féliciter Renganaden Padayachy, expliquant qu'avec l'expérience, il y a eu beaucoup de travail et de consultations avec les partenaires pour la préparation de ce Budget, surtout dans le contexte actuel. De faire ressortir que le gouvernement a eu une considération pour tout un chacun. Il a ajouté que ce gouvernement a eu un mandat bien rempli ces cinq dernières années jusqu'à la fin et qu'il y a toute une philosophie derrière ses membres, soit de placer le peuple au centre de l'action. Il a aussi indiqué que le but est de mettre, entre autres, les ressources économiques au service du peuple.

Pravind Jugnauth est aussi revenu sur les défis difficiles à révéler, spécialement après les différents «chocs économiques» comme le Covid-19, les guerres et les instabilités dans certaines régions du monde. Il a aussi, dans la foulée, parlé du dérèglement dans la chaîne de production, la hausse des prix, l'inflation et la façon dont on a pu relever la tête bien vite parce que le gouvernement a pris les mesures appropriées.

Répondant à une question de la presse sur comment le gouvernement compte financer ces mesures, Pravind Jugnauth a soutenu qu'il ne mettra jamais l'avenir de l'économie en péril et que le jour où son gouvernement partira, il y aura un héritage dont on serait fiers. Réagissant aux commentaires faits par l'opposition sur le fait que ce Budget est «électoraliste», le chef du gouvernement s'est demandé si les cinq derniers Budgets avaient été électoralistes. Il a aussi fait référence au Budget labous dou et a soutenu que si, par malheur, l'opposition accède au pouvoir, «labous pou amer, salé».