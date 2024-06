Ile Maurice: Nouvelle ère de bien-être des citoyens

Afin d'améliorer le bien-être des citoyens, le gouvernement annonce un vaste projet de rénovation, de modernisation et d'équipement des centres de bien-être social et des centres communautaires à travers l'île.

Quarante-six centres de bien-être social seront transformés en centres d'évacuation pour servir de refuge lors des calamités naturelles. Cette transformation vise à renforcer la résilience de communautés face aux catastrophes. Les centres de bien-être social de Montagne-Ory, Lallmatie, Bel-Air-Rivière-Sèche, Petite-Julie et Saint-Pierre seront reconstruits pour offrir de meilleures installations et services.

Pour fournir plus d'aménités et améliorer la qualité de vie des habitants, plusieurs projets de modernisation seront lancés. Quatre terrains de basketball à Chamarel, Vuillemin, Riambel et Trèfles seront modernisés ; deux marchés à Plaine-Magnien et Mahébourg seront rénovés ; les pistes de santé à Dubreuil et Bois-Chéri seront mises à niveau ; cinq espaces verts à Balfour Garden, Coromandel , Mont-Roches, Rose-Hill et Britannia seront aménagés ; deux terrains de football à cinq à Résidence Saint Luc et Résidence La Brasserie seront créés ; six centres municipaux à Vacoas, Route Militaire, Roches-Brunes, Chebel, Beau-Bassin et Mare-Gravier seront rénovés ; et six complexes polyvalents à Cascavelle, Grande-Rivière-Noire, Triolet, Midlands, La-Flora et Rivière-des-Anguilles seront modernisés.

En outre, l'amélioration de huit complexes sportifs, 47 aires de jeux pour enfants, 34 terrains de football, 30 salles de sport extérieures, 20 terrains de mini-foot, 15 salles de sport intérieures, 8 terrains de volleyball, 3 2 s a l l e s d e s f ê t e s e t 24 terrains de crémation et cimetières sera réalisée. Huit nouvelles pistes de santé, 16 nouvelles aires de jeux pour enfants et neuf nouveaux terrains de pétanque seront également construits à travers l'île, offrant ainsi davantage de possibilités de loisirs et de bien-être à la population.

Siva, 78 ans, habitant des Salines: «Toujours les mêmes propositions»*

«Il y a un terrain de jeux aux Salines qui est à l'abandon. Les drogués y font leur nid, l'herbe est d'une hauteur incroyable, les enfants ne peuvent pas y jouer. On annonce la création de nouveaux terrains de jeux. Au lieu de créer de nouveaux, nettoyez ceux qui existent déjà pour que les enfants puissent en profiter», lâche ce dernier, après l'annonce de la création d'espaces verts dans quelques endroits.