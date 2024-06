Sénégal: Kaolack - Une journée de nettoiement pour rendre le CHREIN encore 'plus propre'

Kaolack — La direction du Centre régional hospitalier El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN) de Kaolack (centre) a organisé, samedi, une opération de nettoiement, conformément aux voeux des plus hautes autorités du pays, dont le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

"C'est un devoir pour nous de faire cette opération parce que le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Santé et de l'Action sociale ont donné des instructions, pour que les structures de santé soient propres", a expliqué le directeur du CHREIN, Dr Ousmane Guèye.

Il a rappelé que les plus hautes autorités étatiques ont "montré la voie par l'organisation, samedi dernier, d'une journée nationale de nettoiement (Set-setal)".

Le directeur du CHREIN de Kaolack compte "pérenniser" une telle activité en invitant périodiquement les populations à se joindre aux personnels de santé pour faire de cet hôpital un cadre propre et sain.

"L'hôpital, c'est un milieu de délivrance de soins, de formation et de recherche. Et puisque les malades viennent solliciter des soins chez nous, la structure sanitaire devrait être l'endroit le plus propre de la ville", a estimé le Dr Guèye.

Des agents des forces de défense et de sécurité, et de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), ainsi que des associations communautaires, des associations religieuses (Dahira) et des conducteurs de motos "Jakarta" ont pris une part active à cette journée de nettoiement.

Si les déchets domestiques peuvent être gérés par des sociétés comme la SONAGED, il n'en va pas de même pour les déchets anatomiques et biologiques qui doivent être incinérés, a fait remarquer Ousmane Guèye.

"L'hôpital a cette difficulté, mais le ministère de la Santé et de l'Action sociale nous a dotés d'un banaliseur de déchets hospitalier qui va bientôt arriver pour être installé. Ainsi, tout ce qui est déchet anatomique et biologique sera incinéré sur place", déclare-t-il.

Mamadou Lamine Ndiaye, le coordonnateur de cette opération, signale que le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, dont le père est le parrain de l'hôpital, a apporté un "soutien de taille" pour sa "réussite parfaite". D'autres partenaires et bonnes volontés ont également apporté leurs contributions pour accompagner les autorités du CHREIN.

Le président de la commission médicale d'établissement du CHREIN, Dr Kalidou Ly, souligne que cette journée de nettoiement a permis une "union sacrée autour d'un idéal de propreté".

"Nous encourageons le directeur de l'hôpital et serons toujours là avec lui pour n'importe quelle action visant à rendre la structure plus propre, plus attrayante et plus sujette à accueillir les usagers pour une meilleure santé des populations", a soutenu Dr Ly.

Par cette action de nettoiement, dit-il, "on est en train de détruire ce qui pourrait être des nids de reproduction de microbes et de gites larvaires".