Congo-Kinshasa: Goma - Les défis écologiques du lac Kivu confronté à la pollution

Les activistes de l'environnement à Goma, dans le Nord-Kivu, sonnent l'alarme face à la pollution croissante des eaux du lac Kivu, causée par les déchets plastiques et les emballages. Le lac Kivu, en plus d'être une voie de navigation essentielle, est une source vitale d'eau et de poissons, notamment le Sambaza, une espèce de fretins particulièrement prisée par les habitants de la région. L'absence d'actions concrètes pourrait entraîner l'extinction de cette espèce endémique de la région. En outre, l'insalubrité dans certains marchés, ainsi que les cendres du volcan Nyiragongo, constituent d'autres défis majeurs auxquels la ville de Goma est confrontée, selon Assumani Hamada, un chercheur spécialisé dans les questions environnementales.

« Les défis environnementaux auxquels est confrontée la ville de Goma sont nombreux. La pollution des eaux du lac Kivu, causée par le rejet de déchets plastiques et d'autres substances, menace la biodiversité de cet espace, y compris les précieux poissons Sambaza. La population de Goma, qui dépend de ces eaux pour sa nourriture et son approvisionnement en eau, est également exposée à des risques sanitaires majeurs, tels que les maladies hydriques. De plus, la présence omniprésente des décharges sauvages sur les trottoirs et dans d'autres zones fréquentées, comme les marchés, crée des conditions insalubres et désagréables pour les habitants et les visiteurs", détaille le chercheur.

En outre, poursuit M. Assumani, la pollution de l'air causée par les éruptions volcaniques du Nyiragongo constitue une menace supplémentaire. En effet, d'après lui, les cendres volcaniques contaminent les aliments et compromettent la santé respiratoire de la population locale, explique le chercheur.

Des efforts sporadiques sont entrepris pour lutter contre la pollution du lac Kivu, mais ces initiatives nécessitent un soutien accru pour être efficaces.