Congo-Kinshasa: Le pays rejoint l'ATAF pour renforcer la mobilisation des ressources intérieures

La République démocratique du Congo (RDC) a signé son acte d'adhésion au Forum sur l'administration fiscale africaine (ATAF), le vendredi 7 juin à Kinshasa. L'officialisation de cette adhésion s'est faite lors de la clôture d'un atelier sur la mobilisation des ressources intérieures pour l'Afrique centrale organisé. En intégrant cette organisation, la RDC marque sa volonté d'améliorer ses systèmes fiscaux et renforcer sa capacité à mobiliser des ressources internes.

L'ATAF est une organisation internationale qui réunit les autorités fiscales africaines dans le but d'améliorer les systèmes fiscaux à travers le continent. Ses activités comprennent l'échange d'informations, la diffusion des connaissances, le renforcement des capacités et la contribution active à l'agenda fiscal régional et mondial.

La RDC, représentée par la Direction générale des impôts, devient ainsi le 44ème membre de cette organisation internationale. Emeka Nwankwo, directeur intérimaire de l'ATAF, exprime sa satisfaction quant à cette adhésion et souligne son importance pour le développement économique de la RDC et du continent africain :

« Depuis notre création à Kampala en 2009, nous nous sommes donnés pour mission de doter nos pays d'administrations fiscales capables de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de leurs objectifs pour parvenir à un développement durable. Avec l'adhésion de la RDC à l'ATAF, nous nous réjouissons de jouer un rôle en travaillant avec le gouvernement de la RDC pour tirer parti de cet avantage stratégique et stimuler la croissance économique du continent. Nous reconnaissons également le rôle essentiel que la RDC joue et peut jouer dans l'avancement du programme de mobilisation des ressources intérieures en Afrique. Nous pensons que la participation de la RDC à l'ATAF contribuera de manière significative à notre objectif commun à travers le continent ».

Cette adhésion souligne l'engagement de la RDC à renforcer sa gouvernance fiscale et à collaborer avec d'autres pays africains pour relever les défis communs en matière de mobilisation des ressources intérieures. Elle ouvre également la voie à une coopération accrue entre la RDC et l'ATAF dans le domaine de la fiscalité, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour le développement économique et social du pays.