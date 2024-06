Cote d'Ivoire: Code électoral - L'udcy propose le vote obligatoire

L'Union démocratique et Citoyenne (Udcy), fait le constat que la jeunesse ivoirienne représente plus de 77 % de la population dont moins de 26 ans sont les plus nombreux (61,3 %). Dans le souci de promouvoir et encourager cette jeunesse à participer aux activités politiques, l'Udcy par la voix de son secrétaire général le citoyen Douca Marcellin Kouadio, a proposé, le 6 juin 2024 à Abidjan la révision du code électoral. « Il faudra rendre le vote obligatoire en Côte d'Ivoire, en vue d'inciter les jeunes à la chose politique; fixer à 25 ans l'âge pour être candidat à l'élection présidentielle et aux élections sénatoriales comme c'est le cas aux élections législatives », a-t-il noté dans une déclaration rendue publique.

Le citoyen Douca Marcelin Kouadio propose que « tout candidat aux élections législatives et sénatoriales doit être parrainé par un parti ou groupement politique puisque ce sont des postes politiques ». Il demande la révision à la baisse de la caution de 50 millions FCFA pour un candidat à l'élection présidentielle. Une caution fixée à 100 millions FCFA.

En Europe, ils ne sont qu'une poignée de pays où le vote est obligatoire. On cite la Belgique où le vote est obligatoire depuis 1893. Un électeur qui ne se rend pas aux urnes peut être contraint de régler une amende. Du côté de la Grèce, on considère le vote comme un devoir et pas seulement comme un droit. Le vote est également obligatoire pour les électeurs de la Thaïlande, de l'Égypte, du Gabon ou du Liban.

L'âge de la majorité civile en Côte d'Ivoire est passée de 21 à 18 ans.