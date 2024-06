Afrique: Eliminatoires Mondial - Victorieux des Comores, les Barea en tête du groupe I

Les Malgaches reprennent les commandes du groupe I après la victoire sur les Comoriens par 2 buts à 1, hier en Afrique du Sud.

Une fois de plus, ce sont les Malgaches qui ont eu le dessus. Au terme du derby de l'Océan Indien entre les Barea de Madagascar et les Coelacanthes des Comores dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, hier au Soccer City Stadium à Johannesburg, la bande à Ibrahim Amada s'est imposée par 2 buts à 1. Le match, très attendu, a tenu toutes ses promesses avec une belle domination et maîtrise du jeu des Malgaches.

Dès les premières minutes, les Barea ont mis la pression. 56 secondes après le coup d'envoi de la rencontre, Rayan Raveloson, profitant d'une erreur comorienne sur le milieu de terrain, ouvre le score. Deux minutes plus tard, Rado Rabemanantsoa écope d'un carton jaune. Carolus et ses coéquipiers sont passés à la vitesse supérieure.

A la 20e minute, Roro Rakotondrabe a procédé au premier changement en faisant rentrer Tendry Mataniah à la place de Hakim Abdallah. Malgaches et Comoriens tentent de se démarquer sur le terrain. Le capitaine des Barea reçoit un carton jaune à la 25e mn après une altercation avec l'arbitre central. Dominateurs dans le jeu, les hommes de Roro ont mené par 1 but à 0 à la pause

De retour des vestiaires, la machine malgache semblait bien relancée. A la 66e mn, Rayan Raveloson, sur un tir de Tendry Mataniah, stoppé par le gardien des Comores, inscrit le second but malgache. Le joueur de l'AJ Auxerre, après avoir buté sur le poteau, ne perd pas le ballon et arrive à tromper Boina et réalise un beau doublé.

Alors que le match approchait de la fin, les Barea ont subi de plus en plus de pression comorienne. Finalement, dans les arrêts de jeu, El Fardou a profité d'une erreur de dégagement malgache pour marquer le but à la 94e mn. Avec cette victoire contre les Comores, Madagascar prend provisoirement la tête du groupe I avec 6 points, devançant ainsi les Comores et le Ghana. Les hommes de Roro Rakotondrabe, leaders du groupe, joueront contre les Maliens, quatrièmes du groupe, ce mardi 11 juin, toujours au Soccer City Stadium de Johannesburg.

Composition

Madagascar

Sonny Laiton, Rado Rabemanantsoa, Louis Demoléon, Carolus Andriamahitsinoro, Thomas Fontaine, Clément Couturier, Ibrahim Amada (capitaine), Safidy Fortun, Rayan Raveloson, Hakim Abdallah, Loïc Lapoussin.

Comores

Boina, Bakari, Zahary, M'Dahoma,Abdallah, M'Changana, Abdullah, Mohamed, Selemani, Maolida, Youssouf.