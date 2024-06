Maroc: ICESCO - Soirée artistique célébrant Choucha, capitale de la culture du monde islamique

Rabat — L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a abrité, vendredi à son siège à Rabat, une soirée culturelle et artistique célébrant la ville de Choucha (à 390 km de la capitale azerbaïdjanaise, Bakou) en tant que capitale de la culture du monde islamique 2024.

Cette soirée qui s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités issues des sphères culturelles, médiatiques et diplomatiques, s'inscrit dans le cadre des "Journées de Choucha", organisées par le ministère de la Culture de la République d'Azerbaïdjan et l'ambassade d'Azerbaïdjan au Maroc.

"Cette année, Choucha est la capitale de la culture dans le monde islamique, comme l'est Marrakech", a relevé à cette occasion le Directeur général de l'ICESCO, Salim bin Mohammed Al Malik, qui a tenu à remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'intérêt qu'il porte à l'ICESCO et à ses initiatives.

Rappelant la richesse du programme de l'ICESCO dédié aux capitales de la culture dans le monde islamique et l'importance pour l'organisation de promouvoir et célébrer, au sein de son siège, la culture, les arts et la littérature des villes désignées, M. Al Malik a mis en avant les atouts de la ville azerbaidjanaise, réputée pour son art, son patrimoine et ses légendes, en particulier son fameux symbole "Khari Bulbul", une fleur unique et magnifique, résultant de la fusion d'une rose, d'une épine et d'un bulbul chantant.

De son côté, Aydin Karimov, représentant spécial du président de la République d'Azerbaïdjan dans la région de Choucha, a remercié l'ICESCO et son directeur général pour avoir attribué le titre de "capitale de la culture du monde islamique" à Choucha, notant que le programme de célébration comprend de nombreuses activités exceptionnelles qui seront mises en oeuvre tout au long de l'année.

"Aujourd'hui, nous avons tenu à apporter 'l'esprit et les mets de Choucha' au siège de l'ICESCO au Maroc", a-t-il déclaré, précisant que cet événement est une occasion idoine pour rappeler à quel point il est important de "développer les villes historiques et créer des connections entre les différents pays membres de l'ICESCO" .

Pour sa part, Nazim Samadov, ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan au Maroc, a exprimé sa gratitude à l'ICESCO et à ses États membres pour cette reconnaissance de Choucha, se référant au discours du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors du lancement de la capitale de la culture de Choucha dans le monde islamique le 11 mai 2024, lorsqu'il a déclaré : "Nous sommes honorés de recevoir ce titre et le considérons comme un signe de soutien et de respect croissants du monde islamique à l'égard de l'Azerbaïdjan".

Et d'ajouter que cet événement vise à présenter la culture musicale, les traditions et l'art culinaire azerbaïdjanais au public marocain.

La soirée s'est poursuivie avec la projection d'une vidéo mettant en avant les lieux emblématiques de Choucha ainsi que des scènes du lancement de la célébration qui lui a été dédiée en tant que capitale de la culture dans le monde islamique.

Outre la présentation des plats emblématiques de la cuisine azerbaïdjanaise, plus de 20 groupes artistiques et musicaux de Choucha et d'Azerbaïdjan ont présenté des danses, des mélodies et des chansons traditionnelles qui mettent en valeur le riche patrimoine culturel de la ville. Une exposition de photos montrant l'étendue des réalisations de l'Azerbaïdjan dans la reconstruction de la ville de Choucha est également proposée au public.