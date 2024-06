Togo: Gestion prudente, bilan financier 2023 positif !

Ils étaient en session ordinaire cette semaine. Eux, ce sont les membres du Conseil municipal de la Commune de Zio 1, le plus grand de la préfecture de Zio. Au cours de cette session, la deuxième de l'année 2024 et consacrée à l'étude et à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion 2023, il en est ressorti que les recettes et les dépenses réalisées au cours de l'année dernière s'établissent à 147, 6 millions de F cfa, un résultat qualifié de positif et illustratif de la gestion prudente que cette commune s'est imposée.

Cette session qui a duré plusieurs jours a été ouverte mardi dernier, en présence du préfet du Zio, Etsè Kodjo Kadévi, ainsi que de différentes autorités administratives, traditionnelles et acteurs de la société civile. Elle a réuni autour du Maire principal de Zio 1, les Conseillers municipaux de cette commune. Ce fut une occasion pour le représentant de l'autorité central, le préfet de Zio de faire constater que « la rigueur et l'engagement de chacun seront déterminants pour garantir la transparence et l'efficacité de la gestion communale ».