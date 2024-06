Maroc: Ifrane - L'Université Al Akhawayn célèbre sa 25ème promotion

Ifrane — L'Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a organisé, samedi, la cérémonie annuelle de remise des diplômes à sa 25ème promotion en présence notamment du Conseiller de SM le Roi, M. André Azoulay et des membres du Conseil d'Administration de l'Université.

S'exprimant lors de cette cérémonie, le Wali de Bank Maghrib et Chancelier de l'Université, M. Abdelatif Jouahri, a affirmé que "le renouvellement pour 10 ans de l'accréditation NECHE (New England Commission for Higher Education) en faveur d'Al Akhawayn est l'aboutissement de la vision d'AUI de contribuer au développement du système national de formation, qui a un impact direct et constructif sur la croissance de notre pays et son rayonnement régional et international".

"A cette fin, l'Université élabore depuis 2004 des plans stratégiques quinquennaux, dont le plus récent est le plan 2020-2025, que nous travaillons actuellement à finaliser", a-t-il relevé.

Il a noté que "malgré les conditions sanitaires exceptionnelles induites par la pandémie de Covid, qui ont concouru au début de ce plan, AUI a su s'adapter rapidement, notamment à travers la transition rapide vers l'enseignement à distance et la formation des professeurs et des étudiants à ses techniques pour en assurer la qualité".

De son côté, le président de l'Université Al Akhawayn, M. Amine Bensaid, a félicité les lauréats fraîchement diplômés pour leur excellence académique en les invitant à continuer à croire en leurs rêves et à avoir confiance en eux, notant que 70% des étudiants ont réussi à décrocher un emploi avant même l'obtention de leur diplôme.

M. Bensaid a également exprimé sa fierté de cette promotion dont une dizaine d'étudiants ont été admis, pour des études avancées, aux meilleurs universités au monde comme Oxford, Cambridge, Carnegie Melon ou encore Columbia.

Il a aussi rappelé les exploits de l'Université lors de différentes compétitions nationales et internationales, notamment le MFT Business, le championnat national de la robotique ou encore le championnat universitaire des sports individuels, ainsi que le succès des 10 startups créées au sein de l'Université et qui disposent déjà d'un capital et de clients.

Le président d'Al Akhawayn a également mis en lumière l'engagement de l'Université vis à vis des habitants des régions reculées, dont 16.177 personnes qui ont bénéficié de soutien ou de soins gratuits l'année passée.

Pour sa part, l'invité d'honneur de cette cérémonie, M. Mohamed Berrada, ancien ministre de l'Economie et des Finances et ex-ambassadeur du Maroc en France, a rappelé aux nouveaux lauréats que l'obtention de leurs diplômes n'est pas une fin en soi, mais plutôt un outil indispensable pour intégrer pleinement le monde du travail.

En ce sens, M. Berrada a appelé les nouveaux diplômés, qui quittent "le monde de l'école pour l'école de la vie", à s'attacher, dans la pratique du métier de leur choix, aux valeurs d'intégrité, de travail collaboratif et de créativité, qualifiant l'innovation de moteur du développement et de clé de la réussite dans le monde du travail.

D'après l'université, la particularité de cette 25ème promotion réside dans sa diversité, son agilité et sa capacité à naviguer dans un monde changeant où l'intelligence artificielle prend une place grandissante à tous les niveaux de la vie.

Suivant de très près ces transformations, l'Université Al Akhawayn relève qu'elle mise massivement sur les nouvelles technologies et l'innovation pour offrir à ses étudiants une expérience transformationnelle et un modèle d'éducation qui répond à leurs besoins et à leurs aspirations et qui garantit leur réussite, une fois sur le marché du travail, que ce soit en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur.

Cette année, l'Université Al Akhawayn a poursuivi la voie de l'excellence comme prévu sur son plan stratégique 2020-2025 qui met la qualité de l'enseignement, l'épanouissement de l'étudiant, l'employabilité et la prise d'initiative au coeur de ses priorités.

Elle a également continué à consolider son positionnement en tant qu'institution pionnière dans l'enseignement de l'Intelligence artificielle et à préparer ses étudiants aux métiers d'avenir et aux défis économiques d'aujourd'hui et de demain.

Selon la même source, AUI outille ainsi ses étudiants afin qu'ils accompagnent, de manière impactante, l'élan positif que traverse le Maroc en matière de développement socio-économique, notamment avec l'organisation de la Coupe du Monde 2030 et la réalisation de ses ambitions digitales et en termes de durabilité, qui nécessiteront un capital humain national hautement qualifié, innovant et tourné vers l'avenir.

Ces efforts et avancées sont aujourd'hui reconnus par de prestigieux organismes d'accréditation tels que NECHE qui a renouvelé son accréditation à Akhawayn pour une période de 10 ans. Cette distinction renouvelée confirme la confiance accordée à Al Akhawayn par cette institution qui accrédite de nombreuses universités de renom, telles que Harvard, MIT, Yale, Brown et d'autres institutions de classe mondiale.

La promotion 2025 d'Al Akhawayn compte 548 lauréats, de 14 différentes nationalités dont 57% de jeunes filles. Le nombre de leaders formés par l'Université Al Akhawayn, depuis sa création en 1995, atteint ainsi 7.553 lauréats participant au développement et au rayonnement du Maroc et du continent africain.