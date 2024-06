Guinée: Tenue de la première édition de la campagne de sensibilisation sur l'utilisation rationnelle et responsable de Wikipedia

Après trois jours de formation à l'université Koffi Annan avec la participation des étudiants, de diplômés et autres personnalités du pays, le groupe Wikimedia Guinée a organisé ce samedi 08 juin 2024, une journée porte ouverte à l'université Général Lansana Conté de Sonfonia pour faire connaître davantage Wikipedia.

Au micro de notre reporter, Aboubacar Keita, président du groupe d'utilisateurs Wikimedia en Guinée a expliqué le bien fondé de cette activité.

"Notre groupe existe en Guinée depuis novembre 2018. Depuis cette date, nous sommes en train de faire des contributions: des sensibilisations et la création des contenus sur des personnalités qui ont marqué la Guinée. Tout ce qui concerne la Guinée, nous mettons sur Wikipedia. On a décidé de lancer des campagnes de sensibilisation générale chaque année pour sensibiliser le grand public à l'utilisation rationnelle et responsable de Wikipedia. Nous sommes à la première édition. Les gens l'utilisent mais ils ne savent pas souvent comment ça fonctionne. On a fait trois jours de formation à l'université Koffi Annan avec la participation des étudiants, de diplômés et autres personnalités du pays. On a conclu par cette journée portes ouvertes à l'université Général Lansana Conté de Sonfonia pour connaître davantage Wikipedia", a expliqué Mr Keita.

Les organisateurs ont fait venir Honorable Mamadou Thug, homme de culture et conseiller au CNT pour parler de l'apport de Wikipedia pour les hommes de la culture.

"Depuis qu'on a rencontré ce conseiller national, il nous faciliter à immortaliser ou réhabiliter plusieurs personnalités du monde de la Culture en les mettant sur Wikipedia. La suite sera de capitaliser d'abord ce qu'on a eu à faire pendant ces quatre jours et tenir les conclusions qu'il y a à faire pour mieux organiser la prochaine édition. Nous allons continuer à travailler avec les personnes qui ont été formées en créant des articles selon le centre d'intérêt de chacun", a-t-il indiqué.

Un message à ceux qui ont bénéficié de cette formation et aux autorités

"Aux personnes outillées, c'est de prendre du courage et d'avoir le pourquoi de leur participation au projet. Par exemple moi, je contribue beaucoup sur l'histoire et les hommes politiques, quelqu'un d'autre peut s'intéresser à la culture, au sport. Que chacun trouve pourquoi il va contribuer sur Wikipedia. Aux autorités, je leur demande de donner beaucoup plus d'espace au travail libre en Guinée. Des endroits où des gens pourront venir se connecter et contribuer à Wikipedia parce que contribuer sur Wikipedia bénévolement c'est une chose et acheter de la connexion pour faire cette contribution, ça devient très difficile. Mais, s'il y a des endroits où on peut venir se connecter et contribuer au développement de la Guinée, ce serait un plus. Autre chose, c'est de revoir tout ce qui est droit d'auteur en Guinée sur certains aspects qui sont l'ordre public. Il ne faut pas continuer à durcir les règles sur des oeuvres qui sont d'ordre public. Nous demandons qu'on les libéralise pour que des communautés comme Wikimedia Guinée puissent utiliser ces choses là pour plus d'images positives sur la Guinée", a-t-il lancé.

Prenant la parole, Honorable Mamadou Lamine Diallo (Mamadou Thug) a dit qu'il est important que les artistes comprennent qu'il faut qu'ils travaillent sur leur personnes à travers Wikipedia.

"Pour moi, cet environnement est aussi important pour discuter surtout dans une institution d'enseignement supérieur. Parlant de l'activité Wikipedia 2024, il est important que les artistes comprennent qu'il faut qu'ils travaillent sur leur personnes. C'est à dire travailler sur le branding personnel. Il faut avoir des références et pour avoir des références il faut être avec la presse notamment les médias en ligne. Même les définitions du dictionnaire on retrouve sur Wikipedia pourquoi pas toi. Un artiste, c'est quelqu'un d'organiser, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui travaille sur son image qui doit être travaillé à travers Wikipedia qui est devenu une référence. Aujourd'hui, il est honteux d'être un artiste, d'avoir un statut et qu'on ne connaît pas ta date et lieu de naissance mais avec ce mouvement de jeunes Wikipediens, ils peuvent t'aider à t'organiser et faire de toi un artiste respecté et respectable. Mais en amont, il faut le faire avec la presse guinéenne. Il est bien d'aller sur des plateaux télé ou radio, c'est important pour l'image mais aller aussi vers la presse en ligne et ayez des liens qui parlent de vous. Ceci permettra aux Wikipédiens de vous mettre sur un fichier", a fait savoir cet humoriste.

Au nom du recteur, Mamady Sayon Camara, directeur du service de communication et de l'information de l'université Général Lansana Conté de Sonfonia a salué l'initiative avant de remercier les organisateurs d'avoir choisi cette institution d'enseignement supérieur pour abriter cette rencontre.

"Il faut le dire, c'est une bonne chose. Wikipedia est une encyclopédie qui nous permet d'avoir des informations générales qui nous ramènent à des sources fiables. Wikipedia est un monde de découverte. C'est un instrument qui nous permet de nous découvrir et nous décrire nous-mêmes mais aussi de nous faire connaître par les autres. Quand vous suivez les débats qui viennent de se tenir, vous vous dites qu'on a rien fait encore parce qu'on a des informations qui ne sont pas connues du monde. Des informations précieuses que nous-mêmes on peut mettre sur internet que d'autres peuvent consulter notamment des informations sur l'université, les études avancées, sur les publications, etc. Le conseil est que tout le monde doit devenir Wikipedia. Il faut se mettre au travail. Nous avons des importants sites touristiques qui ne sont pas répertoriés, des villages qui ne sont pas connus. C'est pourquoi je salue le travail que Wikipedia Guinée est en train de faire dans un bénévolat pour donner des informations sur nos différentes communautés"a-t-il indiqué.