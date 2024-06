Ile Maurice: Drogues - Saisies valant Rs 15,5 Mds et 25 615 personnes arrêtées

Le Budget de la police passe de Rs 10,8 milliards à Rs 12,6 milliards, soit une hausse de 15 %. Mille nouveaux policiers se joindront aux forces de l'ordre. Une Disciplined Forces Academy verra le jour et le gouvernement fera l'acquisition d'un patrouilleur pour garantir la sécurité maritime.

Un système automatisé d'identification biométrique, qui sera lié à une base de données regroupant les criminels fichés, sera mis en place. De nouveaux radars seront achetés, la flotte des véhicules de la force policière sera renouvelée, et des postes de police verront le jour où seront rénovés notamment à Cent Gaulettes, L'Escalier, Phoenix et Triolet.

Depuis 2015, il y a eu d'importantes saisies de drogues d'une valeur de Rs 15,5 milliards et 25 615 personnes ont été arrêtées. Pour renforcer la vigilance de la douane à nos frontières, tant à l'aéroport qu'au port, le gouvernement investira dans l'achat d'un scanner corporel complet et de deux scanners à bagages au terminal de croisière, de deux scanners à bagages supplémentaires au hall d'arrivée de l'aéroport, de deux scanners pour les colis en vrac au bureau de poste de Rodrigues, et de cinq kits de test rapide pour détecter des substances illicites au port et à l'aéroport.

L'ancien DCP et chef du NSS, Dev Jokhoo, explique qu'il est déçu par les mesures annoncées pour la police. «Le travail de la police n'est plus valorisant comme auparavant. Au lieu d'investir dans des patrouilleurs ou dans de nouveaux radars, j'aurais préféré que l'argent soit investi dans l'équipement de base de la police comme les masques à gaz et les casques. Ce que les officiers n'ont pas aujourd'hui. Si jamais il y a une opération conjointe avec la SSU, si la SSU donne l'ordre de charger, les autres unités doivent fuir.»