Ile Maurice: AFN Belin, consécration d'un projet né il y a 14 ans

La 7e et dernière journée du championnat régional de Rivière-du-Rempart restera marquée d'une pierre blanche pour l'AFN Belin FC, qui a battu Cardinal de Rivière-du-Rempart et obtenu le billet pour entrer dans la cour des grands.

Un rêve éveillé pour Liam de Chazal, 18 ans, capitaine de l'équipe, qui n'était pas plus haut que trois pommes lorsque qu'il a débuté il y a douze ans au sein de l'Académie de Football Nord (qui s'appelle désormais RM Club by AFN).

«Il fallait «performer» sur tous les matches, mais les deux derniers étaient très intenses avec beaucoup d'émotion. Notre concurrent direct était aussi en course pour la première place, mais le fait de remporter notre dernier match sur notre terrain a vraiment été une grande victoire», déclare celui qui passe actuellement son Bac et va bientôt s'envoler pour Los Angeles pour entreprendre des études supérieures en astrophysique.

Destination Los Angeles pour des études en astrophysique pour capitaine Liam De Chazal.

«Ce dimanche 6 mai 2024 sera à jamais gravé dans ma mémoire et dans toutes celles des joueurs, entraîneurs, parents et partenaires de l'extraordinaire aventure qu'on a démarrée il y a 14 ans. La montée en division régionale est la récompense d'un grand travail de la part du staff et des joueurs. Ensemble, nous avons passé des heures et des heures à apprendre et à évoluer pour nous surpasser. Aujourd'hui, c'est une des plus belles pages de l'académie que nous tournons avec beaucoup d'émotions. N'ayons pas peur des mots, pour tous ces jeunes qui ont débuté avec nous à l'académie, c'est une consécration historique. Nous la méritons !» analyse Joe Tshupula, entraîneur de l'AFN Belin FC.

Pour Clément de Winne, l'entraîneur- adjoint, c'est aussi la récompense d'un travail de longue haleine. «Tout travail mérite salaire, et notre salaire, c'est la montée. C'est une génération très jeune avec une moyenne d'âge de 17 - 18 ans alors qu'on a affronté des équipes plus expérimentées et qui travaillent ensemble depuis des années, venant de Rivière-du-Rempart, Poudre d'Or, Cardinal, Goodlands et Cap Malheureux. C'est beau de voir aujourd'hui la plus jeune équipe que Joe a entraînée, c'est-à-dire des gamins qui avaient cinq ans, arriver en équipe senior et être championne régionale. C'est la réussite d'un pur produit de l'AFN.»

Le Lillois Clément de Winne vit à Maurice depuis deux ans et apprécie la progression de l'AFN Belin FC.

Ce dernier se dit triste de perdre plusieurs cadres de l'équipe qui sont aujourd'hui de jeunes adultes qui ont besoin de voguer vers d'autres cieux, c'est-à-dire leurs études supérieures, à l'étranger. William Hart de Keating va en France, Anthony Clarenc qui a été décisif contre Cap Malheureux également, sans oublier le capitaine emblématique du club depuis plusieurs années, Liam de Chazal, qui s'envole pour les Etats-Unis. Clément de Winne souligne aussi l'importance des anciens de l'équipe : David Lim, dit «Boolel», et Giovanni Jubeau, 42 ans, le doyen du groupe.

Pas pour faire de l'argent

Désormais, une nouvelle porte s'ouvre avec un niveau encore plus élevé qui rapproche l'AFN Belin vers l'élite du football mauricien. Rémy Mabillon, actionnaire de l'académie et sponsor au niveau de l'équipe régionale, nous explique sa démarche : «Le but d'investir dans l'académie était de former des jeunes, ce qui entre dans le cadre de l'activité de RM Club qui découvre et forme des jeunes dans plusieurs sports. Concernant le football, quand les jeunes arrivent au niveau des U19, il n'y a plus rien pour eux, on ne peut pas les garder, c'est ce qui nous a motivés à nous associer au club de Belin pour pouvoir donner la chance aux jeunes qu'on a formés de pouvoir continuer à jouer au football dans une bonne structure et de bonnes méthodes d'entraînement, ce qui va assurer une continuité pour eux.»

Pour Rémy Mabillon, il ne s'agit pas de faire de l'argent à travers le football, il n'y a pas de but commercial et il ne se fixe pas d'objectif particulier si ce n'est de monter encore d'une division lors de la prochaine saison. Joe Tshupula et sa troupe n'en demandent pas moins !