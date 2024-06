Ile Maurice: Mesures sociales - Double augmentation des pensions durant les prochains six mois

À partir du 1er juillet 2024, la pension de vieillesse et celles des veuves, des personnes handicapées et des orphelins passent à Rs 14 000.

● Du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 décembre 2024, la pension des retraités de 65 à 74 ans passera à Rs 15 000 et les retraités de 75 ans à 89 ans recevront une pension de Rs 16 500, alors que les personnes de 90 à 99 ans percevront une pension de Rs 24 210 et que la pension mensuelle des centenaires sera de Rs 29 210.

● À partir du 1er janvier 2025, la pension de vieillesse et toutes les pensions de base grimperont à Rs 15 000. Les retraités âgés entre 65 et 74 ans auront Rs 16 000 tandis que la pension des personnes de 75 ans sera de Rs 17 500. La pension des personnes de 90 à 99 ans augmentera à Rs 25 210 alors que celle des centenaires sera de Rs 30 210.

● L'allocation de loyer des retraités qui vivent seuls passe de Rs 2 286 à Rs 3 500.

● L'inmate allowance pour les retraités vivant dans des institutions caritatives passe de Rs 830 à Rs 1 500.

● Pour que les ménages puissent recruter un aide-soignant pour s'occuper de leurs parents ou grands-parents âgés, une personne pourra déduire Rs 30 000 de ses impôts alors qu'une personne ayant eu 60 ans pourra obtenir un permis pour recruter un aide-soignant étranger.

● L'exonération de l'impôt sur le revenu pour les retraités passera de Rs 2,5 millions à Rs 3 millions.

● L'allocation d'un tuteur s'occupant d'orphelins passe de Rs 1 100 à Rs 2 000 par mois.

● Chaque foyer aux revenus de moins de Rs 20 000 par mois obtiendra l'allocation «Égalité des Chances» de Rs 2 000 par mois.

● L'allocation mensuelle de subsistance pour les 7 000 foyers, soit 27 000 individus figurant sur le Registre social mis en place en 2016, passe à Rs 1 500 à partir du 1er juillet.

● Une somme de Rs 11 millions est allouée à la formation des personnes figurant sur ce registre afin qu'elles améliorent leurs opportunités d'emploi.

● Toutes les personnes figurant sur ce registre et qui ont des problèmes de vue bénéficieront de lunettes.

● Les retraités, veuves et personnes en situation de handicap élevant des enfants dépendants verront la Child Monthly Allowance qu'ils reçoivent passer de Rs 2 000 à Rs 2 500, indépendamment du nombre d'enfants à leur charge.

● Les familles ayant eu des jumeaux, des triplés et plus d'enfants verront leur plafond du «Revenu des Ménages» passer de Rs 390 000 à Rs 500 000. Leur allocation mensuelle qui est de Rs 3 272 passera à Rs 5 000.

● Les orphelins de moins de 15 ans et non scolarisés à plein-temps ne percevaient que Rs 1 810 mensuellement alors que ceux âgés de trois à 20 ans et scolarisés recevaient une pension de Rs 3 330 par mois. Ces pensions seront toutes alignées à Rs 13 500 par mois.

Personnes en situation de handicap. taxi remboursé pour les élèves des écoles spécialisées

● La pension des personnes en situation de handicap passera à Rs 15 000 en janvier 2025.

● Les frais de taxi pour les élèves fréquentant les centres spécialisés ou des unités intégrées dans les écoles mainstream seront remboursés.

● L'allocation mensuelle d'incontinence passe de Rs 1 800 à Rs 2 500 et sera étendue aux malades ayant subi des traumatismes graves à la moelle épinière.

● Les parents ayant un enfant handicapé de moins de 18 ans pourront obtenir une détaxe sur un véhicule à moteur.

● Les enfants handicapés de moins de 18 ans, dénombrés à quelque 5 000, auront une allocation mensuelle de Rs 3 000.

● Les personnes handicapées pourront désormais faire des stages d'un an au lieu des six mois actuels.

ONG: hausse de la déduction d'impôts pour les entreprises et particuliers qui les financent

● Les entreprises qui font des dons aux organisations non gouvernementales (ONG) impliquées dans la lutte antidrogue, qui militent contre la violence basée sur le genre, pour l'allègement de la pauvreté et pour la protection des animaux bénéficieront d'une triple déduction d'impôts.

● Les particuliers qui font des dons aux autres organisations non gouvernementales et aux institutions charitables verront leur déduction d'impôt passer de Rs 50 000 à Rs 100 000.

● Ces organisations, de même que les hôpitaux privés, obtiendront des facilités hors taxe pour acquérir des ambulances.

Contribution sociale généralisée

● La CSG Income Allowance pour 320 000 personnes augmente et passe à Rs 3 000 pour les 110 000 employés et ceux à leur compte gagnant moins de Rs 20 000.

● Pour les 55 000 individus percevant moins de Rs 25 000, elle passe à Rs 2 500.

● Elle sera de Rs 2 000 pour les quelque 50 000 individus touchant moins de Rs 30 000.

● Cette allocation sera de Rs 1 500 pour les 105 000 individus percevant moins de Rs 50 000.

Femmes et familles: allocation de Rs 3 000 pour visites anténatales complètes

● Les femmes enceintes qui ont complété leurs six visites anténatales obligatoires percevront une allocation de Rs 3 000.

● Pour pallier les coûts des soins et autres compléments alimentaires encourus par les femmes enceintes, celles-ci recevront Rs 2 000 mensuellement pendant neuf mois à partir du troisième trimestre de grossesse.

● Le congé de maternité payé passe de 14 à 16 semaines et celui de paternité d'une semaine à quatre semaines. Les mamans de jumeaux, de triplés, celles ayant eu plusieurs bébés ou ayant donné naissance à un prématuré bénéficieront de deux semaines additionnelles de congé de maternité.

● Les entreprises mettant en place une garderie bénéficieront d'un crédit impôt de 25 % sur les coûts.

● La Child Allowance CSG de Rs 2 000 offerte depuis l'an dernier aux enfants dès la naissance jusqu'à trois ans et qui a bénéficié à 36 000 foyers, passe à Rs 2 500.

● Pour contrer la violence domestique et la violence sous toutes ses formes, un Survivor Support Scheme est introduit et les victimes de violence recevront une allocation unique de Rs 5 000.

Anushka Virahsawmy, directrice de Gender Links Maurice

«Ce budget pré-électoral, contient des éléments positifs pour améliorer la vie des petites gens. Citons l'augmentation du nombre de semaines de congé de maternité et de paternité et des différentes pensions. J'accueille le Survivor Support Scheme. Il se peut que cette allocation incite les femmes victimes de violence à aller dénoncer leur agresseur à la police mais j'espère qu'elle n'encouragera pas de fausses accusations. Le don de serviettes hygiéniques aux écolières est une bonne chose aussi mais pour que l'hygiène soit respectée, l'eau doit couler toute la journée dans les robinets des toilettes. J'accueille favorablement la baisse du gaz car dans un shelter comme Safe Haven avec 30 bénéficiaires, cela compte. Le salaire minimum à Rs 20 000 est une bonne chose, surtout pour les organisations profitables. Par contre, pour celles qui comme nous sont à but non lucratif, avoir à trouver cette somme pour chaque employé sera difficile. Il faut espérer que cette mesure soit suivie d'aides et de soutiens pour les organisations à but non lucratif. Il est dommage qu'il n'y ait aucune mesure d'allègement du coût de la vie, un des facteurs alimentant la violence domestique.»