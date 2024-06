Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le Maroc s'impose face à la Zambie, le Nigeria fait du surplace

Le Maroc s'est imposé face à la Zambie ce vendredi 7 juin lors des éliminatoires du Mondial 2026 (2-1). Pas très bien partis depuis le début de cette campagne, les Nigérians n'ont pas réussi à inverser la tendance face aux Sud-Africains et doivent se contenter d'un nul (1-1).

Lors de la troisième journée de la phase de groupes de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, le Maroc s'était imposé face à la Zambie (1-0), avec un but de Hakim Ziyech. Et pour cette nouvelle confrontation, à Agadir, c'est encore Ziyech qui s'est illustré en transformant un penalty dès le début de la rencontre après une faute de Stoppila Sunzu dans la surface (5e).

Brahim Diaz en vue

Lors de cette rencontre, le capitaine Romain Saïss, non convoqué en mars dernier, a fait son retour comme titulaire en défense centrale aux côtés de Nayef Aguerd. Pour le reste, c'était du classique avec Bounou, Hakimi, ou encore En-Nesyri. À part une frappe cadrée dangereuse à la 27e minute signée par le Madrilène Brahim Diaz, le Maroc, pourtant dominateur, n'a pas réussi à doubler la mise en première période.

Au retour des vestiaires, le Maroc mettait le pied sur l'accélérateur. Brahim Diaz offrait une magnifique passe en retrait pour le Monégasque Eliesse Ben Seghir qui ajustait le portier zambien (67e). Mais à dix minutes de la fin, le Maroc était rappelé à l'ordre quand Edward Chilufya débordait la défense marocaine et fusillait Bounou avec un tir dans un angle fermé pour réduire le score.

Le Maroc, sorti de la CAN en huitièmes de finale par l'Afrique du Sud, continue son parcours sans embûche pour cette course à la qualification au Mondial 2026, dans ce groupe E qui ne comporte que cinq équipes avec le retrait de L'Érythrée. Les Lions de l'Atlas avaient battu la Tanzanie lors de la deuxième journée (2-0).

Le Nigeria poussif

Le Nigeria, finaliste, et l'Afrique du Sud troisième de la dernière CAN se retrouvaient ce vendredi pour une affiche intéressante. Un duel que les Super Eagles abordaient sans leur buteur Victor Osimhen, blessé. Petit rappel, les deux équipes s'étaient affrontées pour une place en finale en Côte d'Ivoire, et les Super Eagles l'avaient emporté aux tirs au but. Lors des deux premières journées, le Nigeria avait fait deux nuls et l'Afrique du Sud affichait une victoire et une défaite.

Ce soir, l'Afrique du Sud a ouvert le score avec un but de Themba Zwane à la 29e minute. Les Nigérians ont attendu le début de la seconde période pour égaliser avec Fisayo Dele-Bashiru sur une passe décisive de Alex Iwobi (46e).

Avec seulement trois points en trois journées, le Nigeria, habitué à presque toujours jouer la phase finale du Mondial depuis 1994, va devoir se ressaisir très vite sous peine de rester sur le quai comme lors des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar.

