Cote d'Ivoire: Promotion de la mobilité verte - Un 'Durability Tour' pour parcourir le trajet Abidjan-Bouaké en véhicule électrique

La problématique du changement climatique se pose de plus en plus avec acuité en Côte d'Ivoire. Le secteur privé ne veut pas rester indifférent face à cette situation.

Dans ce cadre, un "Durability Tour" a été lancé le vendredi 7 juin 2024 par Loxea, le distributeur de la marque de véhicule électrique BYD.

"Durability Tour" consistera à parcourir le trajet entre la ville d'Abidjan et celle de Bouaké en véhicule électrique. Il se déroulera les 7 et 8 juin 2024 et sera parrainé par le ministre des Transports, Amadou Koné. Il réunira les acteurs clés des secteurs publics et privés pour explorer les potentialités de l'électro-mobilité.

Cet évènement qui marque une étape importante dans la promotion de la mobilité verte en Côte d'Ivoire, a pour objectif de sensibiliser le public aux avantages écologiques des véhicules électriques, tout en insistant sur les efforts des partenaires pour réduire les émissions de carbone et promouvoir des solutions respectueuses de l'environnement.

Parfait Kouadio, directeur de cabinet, représentant le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, salue cette initiative à laquelle son département « adhère entièrement ». Car pour lui, la transition mondiale vers une mobilité à émissions faibles et nulles est essentielle pour respecter les engagements internationaux en matière de climat.

Le gouvernement dans son ensemble s'inscrit d'ailleurs dans cette dynamique de promotion de la mobilité verte. C'est pourquoi, selon l'émissaire du ministre en charge de l'Environnement, « la Côte d'Ivoire vise à atteindre 10% de véhicules électriques dans sa flotte de véhicules à l'horizon 2030 ».

Nicolas Richard, directeur général de Loxea, se dit ravi d'avoir lancé le "Durability Tour" en collaboration avec l'entreprise Durability. Il symbolise son engagement envers une mobilité plus propre et plus verte pour la Côte d'Ivoire.

« En travaillant ensemble, nous pouvons transformer notre vision en réalité et montrer aux Ivoiriens les nombreux avantages de l'électro-mobilité », affirme-t-il.