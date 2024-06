Cote d'Ivoire: Gastronomie - Des professionnels de l'art culinaire lancent leurs activités autour d'un cocktail dînatoire terre et mer

L'Association internationale de la gastronomie et de bienfaisance (Aigb) organise son premier événement à Abidjan Café by Mövenpick le jeudi 13 juin 2024. Un cocktail dînatoire terre et mer qui sera orchestré par le réputé chef Matthieu Garrel, Maître cuisinier de France 2014, et médaillé Grand Vermeil de la ville de Paris.

Une occasion qui sera saisie par les épicuriens et adeptes de la gastronomie de haut vol qui constituent l'association pour annoncer la constitution de leur groupement en Côte d'Ivoire.

« L'esprit de notre association nous lie depuis le début de notre aventure commune. C'est une association de franche camaraderie sincère et désintéressée qui réunit celles et ceux qui font bonne chère », fait savoir Fouad Joheir, président fondateur de l'Aigb, au cours d'un échange.

Il ajoute que la volonté du bureau est de rassembler des épicuriennes et épicuriens autour des repas mensuels afin de partager des moments de convivialité, d'amitié, de bienséance et de bienfaisance. Le format choisi, dit-il, reste très gastronomique avec des accords mets et vins.

Selon lui, il est prévu également une mise en relation dans une ambiance détendue qui convienne à la double présentation de l'association et de son bureau.

Plusieurs personnalités sont attendues pour partager l'esprit de l'association, à savoir l'amour de la bonne chère, convivialité et bienfaisance le tout empreint de grandes distinctions de corps et d'esprit.