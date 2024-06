Sénégal: Touba - Serigne Guèye Diop annonce la création de fonds d'appui pour l'industrie et le commerce

Touba — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a annoncé, samedi, à Touba (centre), la mise en place d'un fonds pour l'industrie et d'un autre fonds dédié au commerce, en vue de soutenir les commerçants et industriels du Sénégal.

"Nous continuons à dynamiser l'industrie nationale et promouvoir le développement économique et social de notre pays. C'est dans ce cadre que le Gouvernement va mettre en place un fonds d'appui pour l'industrie et un fonds pour le commerce pour soutenir tous les commerçants du Sénégal et tous les industriels, y compris les femmes et les jeunes ", a-t-il dit.

Il présidait l'inauguration du premier centre commercial de la société anonyme "Lékku Fii", spécialisée dans l'agriculture, la grande distribution et l'immobilier.

Il a assuré qu"'une attention particulière sera portée aux huiliers de Touba". Il a annoncé que toutes les usines fermées seront rouvertes en commençant par les huiliers de la capitale du mouridisme, qui jouent un grand rôle dans la transformation de l'arachide et dans la production de l'aliment de bétail.

"Sans industrie point de développement ", a poursuivi Serigne Gaye Diop, déplorant le fait que le Sénégal tarde à "prendre son virage industriel et agricole".

"On ne peut pas produire trois fois par année et s'enrichir. On ne peut pas s'enrichir en exportant l'arachide, l'anacarde et le poisson, au lieu de le transformer sur place et créer de milliers d'emplois", a-t-il martelé.

Il a rappelé la volonté du gouvernement de créer "huit zones industrielles avec huit agropoles et huit centres commerciaux".

Il déclare que l'Etat compte mettre également en place un fonds d'encouragement pour les industriels, les commerçants et les banques.