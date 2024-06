Congo-Kinshasa: La Première ministre Judith Suminwa présente son programme de gouvernement à l'Assemblée

Judith Suminwa, nommée Première ministre début avril 2024, a déposé son projet de gouvernance samedi 8 juin 2024 à l'Assemblée nationale après une semaine de longues tractations au sein de la majorité. Le test de cohésion au sein de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi devrait intervenir la semaine prochaine avec le vote de confiance du programme d'investiture de la Première Ministre.

C'est en compagnie de quelques membres de son gouvernement que la première femme cheffe de gouvernement de République démocratique du Congo s'est rendue à l'Assemblée nationale. Le programme de Judith Suminwa s'articule autour des promesses phares de campagne du président Félix Tshisekedi.

« Notre ambition est de bâtir au coeur de l'Afrique un État plus uni et mieux sécurisé avec une économie plus diversifiée et compétitive et parvenir à une société plus juste pour un développement durable, assure la cheffe du gouvernement. Dans nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emploi, la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, en consolidant les acquis de la mandature passée, d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voie fluviale et voie aérienne et chemins de fer. Nécessité aussi d'améliorer aussi les questions en rapport avec le renforcement des capacités et plus de justice »

Un autre volet est consacré à la sécurité et la lutte contre la corruption. Des engagements coûteux. Le programme d'actions du gouvernement Judith Suminwa est évalué à près de 93 milliards de dollars (environ 86 milliards d'euros) sur cinq ans. Ce projet doit à présent être adopté par les députés nationaux.

En milieu de semaine, certains élus, qui récoltaient des signatures contre l'investiture du gouvernement, se sont finalement rétractés. Le camp présidentiel congolais a enregistré des mécontentements après la publication du gouvernement dans lequel beaucoup de cacique de la politique congolaise n'ont pas vu leurs lieutenants retenus. Pour s'assurer d'un soutien avant le vote, la Première ministre a réuni samedi soir tous les députés de la majorité, officiellement pour une prise de contact.