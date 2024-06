Afrique: Éliminatoires Coupe du monde - La Mauritanie veut 'contrarier' le Sénégal (coach)

L'équipe de la Mauritanie, qui sera opposée à celle du Sénégal ce dimanche après-midi à Nouakchott, à l'occasion de la quatrième journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026, va tout mettre en oeuvre pour contrarier les Lions, des adversaires "au-dessus sur le plan intrinsèque", a confié le sélectionneur des Mourabitounes.

"On les respecte, mais on va tout mettre en oeuvre pour les contrarier. On sait que cet adversaire est au-dessus de nous sur le plan intrinsèque. On a montré qu'on est capable d'être performant face aux grandes nations. On sera prêt le jour-J", a déclaré Amir Abdou en conférence de presse d'avant match.

Les Mauritaniens veulent profiter de cette rencontre pour laver l'affront subi face au Soudan (2-0), selon leur entraineur.

"On sort d'un match très compliqué. On n'a pas été à la hauteur de l'événement. On va se préparer au mieux. Il y a très peu de joueurs pour préparer cette confrontation qui attire beaucoup de monde. On va essayer d'être performant et rigoureux de façon à laver l'affront de ce qu'on a fait contre le Soudan. C'est un derby, un match qui sera difficile pour nous", a-t-il dit.

Après leur défaite face au Soudan (2-0) jeudi, lors de la troisième journée de ces éliminatoires du mondial 2026, la Mauritanie veut se rattraper face au Sénégal ce dimanche, pour le compte de la quatrième journée.

Il appelle les supporters mauritaniens à se déplacer en masse pour soutenir ses joueurs

"Je leur demande de venir nombreux. On sait que ce match va faire monter beaucoup d'adrénaline pour le peuple. Les Sénégalais seront aussi nombreux. Ce qui fait la richesse de la Mauritanie avec son mélange de cultures. On va tout donner et on a envie de se faire pardonner, parce qu'on n'a pas fait une bonne prestation contre le Soudan. La Mauritanie est un pays voisin du Sénégal", a-t-il affirmé.

La Mauritanie, battue (2-0) par le Soudan, jeudi dernier, lors de la troisième journée des éliminatoires du mondial 2026, affronte le Sénégal ce dimanche, pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde.

Le coup d'envoi du match sera donné à 16h, au stade Cheikha Boidiya de Nouakchott.

Le Sénégal (5 points) a été relégué jeudi à la deuxième place du groupe B, après son match nul (1-1) à domicile face à la République démocratique du Congo.

Les Mourabitounes sont derniers du classement du groupe B des éliminatoires du mondial 2026. Un classement dominé par le Soudan avec 7 points.