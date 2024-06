Sénégal: Kaffrine - Le ministre de l'Environnement appelle à restaurer les écosystèmes dégradés

Kaffrine — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a souligné, dimanche, la nécessité de restaurer les écosystèmes dégradés de Kaffrine afin de préserver davantage l'environnement.

"L'ambition que nous avons, c'est vraiment de restaurer les écosystèmes dégradés et nous allons compter sur notre propre force, c'est à dire les services techniques de l'Etat, mais également les partenaires techniques et financiers avec les projets et programmes qui interviennent dans le domaine", a t-il dit lors d'une tournée dans la région de Kaffrine.

Le ministre a évoqué la problématique des feux de brousse et déclaré avoir donné des instructions pour le renforcement du dispositif de lutte dans cette région centre.

"J'ai donné des instructions à la direction des eaux et forêts chasses et conservation des sols de renforcer le dispositif de lutte contre les feux de brousse dans la région. Kaffrine était une région assez boisée, mais avec la déforestation, les défrichements, elle a perdu une bonne partie de sa couverture végétale", a t-il souligné, assurant que le nécessaire sera fait en collaboration avec les autres départements ministériels.

Le ministre de l'Environnement, accompagné du gouverneur de la région de Kaffrine, El Hadji Bouya Amar, des chefs de services techniques et des autorités administratives, a visité le secteur forestier de Koungheul, la pépinière de Koungheul, le périmètre maraicher de Kathiotte et l'inspection régionale des eaux et forêts.

